В Казахстане ограничат число квартир в простых товариществах до 30

Фото: pixabay.com

Депутаты сената приняли законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства", передаёт BaigeNews.kz.

"Закон направлен на улучшение механизма управления многоквартирными жилыми домами и конкретизацию некоторых функций субъектов жилищных отношений; обеспечение прозрачности в деятельности по управлению и содержанию объектов кондоминиума и активное вовлечение в этот процесс собственников квартир, нежилых помещений. На сегодняшний день в стране существует ряд проблем, с которыми сталкиваются жители многоквартирных жилых домов: низкий уровень активности собственников жилых и нежилых помещений; проблемы с регистрацией объектов кондоминиума; договоры с сервисными компаниями и других", — рассказал сенатор Бауыржан Каниев.

Он отметил, что принятые в 2019 году нормы по переходу на объединение собственников имущества, до сих пор не реализованы в полной мере. В рамках реформы по переходу на новые формы управления 85 процентов многоквартирных жилых домов (МЖД) перешли на форму простого товарищества (ПТ), тогда как объединение собственников имущества (ОСИ) выбрали всего лишь 11,5 процента. Более того, 1436 МЖД до сих пор не выбрали формы для управления собственностью.

"В этой связи предусматривается ограничение по количеству квартир при образовании простого товарищества – до 30 квартир. Более того, по республике насчитывается порядка 10 211 малоквартирных домов. В таких домах, ввиду малого количества квартир и дополнительных затрат по деятельности ОСИ или простого товарищества нецелесообразно. В связи с чем предлагается новая форма управления – непосредственно совместное управление. Эта форма может создаваться для домов с количеством квартир до 16. Законом решается вопрос и в случае недостижения соглашения между жильцами о выборе формы управления или их неготовности на переход. Так, вводится норма о предоставлении возможности жилищной инспекции МИО определять временную управляющую компанию, сроком до одного года", — рассказал Каниев.

Законом предусматривается норма, дающая возможность застройщику привлекать управляющую компанию сроком до шести месяцев до момента создания в данном доме новых форм управления объектом кондоминиума.

"Законом вводится ряд норм, которые позволят, чтобы МЖД не оставались без управления и содержания. Также одной из главных проблем является решение на собрании жильцов вопросов финансового характера. По действующему закону "О жилищных отношениях" на собрании должны участвовать две трети жителей, которые должны проголосовать "за". Рассматриваемым законом предлагается уменьшить этот кворум до большинства голосов от общего числа собственников. Также увеличивается время проведения письменного опроса с одного до двух месяцев", — проинформировал сенатор.

Кроме того, законом предлагается закрепить статус парковочных мест и кладовок в качестве самостоятельных видов имущества, которое находится в индивидуальной (раздельной) собственности. Документ также предусматривает переходные положения, в части: