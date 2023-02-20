В Казахстане одно из самых дорогих такси в рейтинге стран СНГ

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Услуги такси в Казахстане подорожали на 12% за год, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Еnergyprom.kz. В региональном разрезе сильнее всего рост цен ощутили жители Атырауской области - там стоимость услуг частной перевозки подскочили сразу на 37,5% за год. На второй и третьей строчках антилидерства оказались Жетысуская и Абайская области: 33% и 31,2% роста соответственно.

Наименьший годовой рост был зафиксирован в Акмолинской области: всего на 0,5%. Ещё в трёх областях — Карагандинской, Туркестанской и Улытауской — цены остались на том же уровне, что и годом ранее.

"На 14 февраля 2023 года, согласно данным Numbeo, самые низкие цены на услуги такси в расчёте на один километр по стандартному тарифу были зафиксированы в Египте (0,16 долл. США), Пакистане (0,19 доллара США) и Беларуси (0,2 доллара США). Среди стран СНГ в десятку "дешёвых" стран также вошли Армения и Узбекистан (по 0,26 доллара США), Украина, Молдова и Россия (по 0,27 доллара США). Более дорогими оказались услуги такси в Казахстане (0,44 доллара США) и в Азербайджане (0,59 доллара США). Самые высокие цены были отмечены в Швейцарии (4,25 долл. США), Кувейте (3,27 доллара США) и на Ямайке (3,26 доллара США)", - сообщает портал.

За январь–декабрь 2022 года доходы компаний, оказывающих в Казахстане услуги такси, выросли в стоимостном выражении на 16% за год - до пяти миллиардов тенге.

Наибольшие показатели были отмечены в Карагандинской области, где доходы компаний в секторе достигли 2,1 миллиарда тенге - плюс 49,5% за год. В тройке лидеров также оказались столица (1,1 миллиарда тенге - плюс 0,2%) и Алматы (миллиард тенге - минус 0,9%).

Услугами такси за этот период воспользовались 2,4 миллиарда пассажиров — на 1,2% меньше, чем годом ранее. Пассажирооборот сократился на 2,6% за год, до 33,9 миллиарда пкм.