В Казахстане начнут готовить демографов - Балаева

Министр культуры и информации РК Аида Балаева на правчасе в Сенате сообщила об открытии специальности "Демография" на базе одного из национальных университетов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Сегодня ни один университет в стране не готовит специалистов-демографов. Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК на базе национального университета совместно с сильными зарубежными центрами рассматривают вопрос о преподавании учёной степени магистратуры по специальности демографии. В дальнейшем Министерство науки и высшего образования должно развивать эту отрасль на базе региональных вузов. Ведь подготовка качественных специалистов в области демографии – одно из важнейших условий обеспечения демографической безопасности нашей страны", - сказала министр культуры и информации РК Аида Балаева.