В Казахстане начали готовить профессиональных тренеров по хоккею
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Казахская академия спорта и туризма и Федерация хоккея Казахстана подписали соглашение о совместной подготовке профессиональных тренеров по хоккею, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства науки и высшего образования РК.
"Хоккей начал развиваться в Казахстане в середине прошлого века. У нас также есть значительные успехи, однако за последнее десятилетие развитие хоккея замедлилось. Это может быть связано с нехваткой специалистов. Мы всегда готовы восполнить этот пробел. Если мы будем готовить хоккейных тренеров вместе, то хоккей в стране совершит прогресс. Молодежь обязательно заинтересуется этим видом спорта, и на различных соревнованиях будет повышать наш авторитет", - отметил Бауыржан Закирьянов, ректор Казахской академии спорта и туризма.
По словам представителей хоккейных федераций Казахстана, нужны только сильные специалисты, которые будут привлекать ребят молодого поколения. По их данным, в Казахстане 36 хоккейных клубов, где занимается около 9000 молодых людей. Есть около 300 тренеров. Повышение этих количественных показателей является основной целью.
На повестке дня также стоит тесное сотрудничество с существующими специалистами и повышение их квалификации.
В таком важном соглашении обе стороны составили план, в том числе по подготовке совместной образовательной программы, проведению работ в рамках совместных фундаментальных и прикладных научных исследований;
Реализация совместных программ профессионального образования, подготовки высококвалифицированных кадров, а также организация подготовки, переподготовки и (или) повышения квалификации научных и научно-педагогических кадров.
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