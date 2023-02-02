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polisia.kz Сегодня, 11:53
96
Сегодня, 11:53
96
Фото: polisia.kz

В Казахстане легализовали 10 тысяч иностранных авто

Житель Кокшетау стал десятитысячным человеком, легализовавшим свой автомобиль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Им стал 31-летний Азамат Еслямбеков, он привёз автомобиь марки Honda Odyssey из Армении. Сегодня мужчина легализовал своё транспортное средство, получил казахстанский техпаспорт и государственный номерной знак.

В МВД напомнили, что легализация продлится до 1 июля 2023 года. Заявки на регистрацию автомобилей можно подавать через портал электронного правительства еGov.kz, приложения банков второго уровня и в ЦОНах.

По правилам автомобиль должен быть ввезён в Казахстан до 1 сентября 2022 года, не должен состоять на криминальном учёте, должен быть снят с учёта по месту прежней регистрации в другом государстве. Также автомобиль, ввезённый из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, должен пройти таможенную очистку.

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#легализация #иностранные автомобили #МВД #статистика
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:53
96
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