В Казахстане легализовали 10 тысяч иностранных авто

Фото: polisia.kz

Житель Кокшетау стал десятитысячным человеком, легализовавшим свой автомобиль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Им стал 31-летний Азамат Еслямбеков, он привёз автомобиь марки Honda Odyssey из Армении. Сегодня мужчина легализовал своё транспортное средство, получил казахстанский техпаспорт и государственный номерной знак.

В МВД напомнили, что легализация продлится до 1 июля 2023 года. Заявки на регистрацию автомобилей можно подавать через портал электронного правительства еGov.kz, приложения банков второго уровня и в ЦОНах.

По правилам автомобиль должен быть ввезён в Казахстан до 1 сентября 2022 года, не должен состоять на криминальном учёте, должен быть снят с учёта по месту прежней регистрации в другом государстве. Также автомобиль, ввезённый из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, должен пройти таможенную очистку.