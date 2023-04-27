В Казахстане изменили правила ввоза и вывоза лекарств и медизделий

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Правила ввоза и вывоза лекарств и медицинских изделий в и из Казахстана были обновлены, передаёт BaigeNews.kz.

Так, для того, чтобы ввезти зарегистрированные в стране лекарства из ЕАЭС, необходимо предоставить перечень документов, которые перечислены в правилах ввоза. Для ввоза незарегистрированных лекарств из ЕАЭС также требуются определенные документы, которые определены отдельными нормами.

"Также регламентирован порядок получения согласования на ввоз лекарственных средств на территорию РК из государств, не являющихся государствами-членами ЕАЭС", - говорится в документе.

В новой редакции изложен перечень основных требований к госуслуге “Выдача согласования и (или) заключения (разрешительного документа) на ввоз зарегистрированных и не зарегистрированных в РК лекарственных средств и медицинских изделий”.



В правилах вывоза лекарств и медизделий конкретизированы процедуры вывоза зарегистрированных и незарегистрированных лекарств и медизделий, а также в новой редакции изложен перечень основных требований к соответствующей госуслуге.



Ознакомиться с приказом можно по ссылке.