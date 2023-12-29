В Казахстане из-за непогоды закрыли движение на пяти участках республиканских трасс
Сегодня, 12:00
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Сегодня, 12:00Сегодня, 12:00
135Фото: с сайта drive2.ru
Из-за ухудшений погодных условий в Казахстане ввели ограничение движения транспорта в 4 областях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".
"По состоянию на 11:00 часов 29 декабря, в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 5 участках автодорог республиканского значения в 4 областях", - сообщили в компании.
Как отметили в "КазАвтоЖол", ограничение действует для всех видов транспорта. На автодорогах республиканского значения задействовано 407 единиц техники.
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