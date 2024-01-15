В Казахстане из-за мороза закрыто 22 участка республиканских дорог

Введено ограничение движения транспорта, которое действует на 22 участках автодорог республиканского значения в 9 областях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Область Абай– 1 участок

1."Омск-Майкапшагай" км. 910-1002, уч. с.Калбатау-с.Кокпекты. – 92 км. (снег, метель, ограничение видимости, гололед) Ограничение действует для всех видов автотранспорта

Акмолинская область – 7 участков

1."Астана-Петропавловск" км. 18-234, уч. г.Астана-г.Щучинск – 216 км.

2."Жезказган-Петропавловск" км. 377-440, уч. гр.Костанайской обл.-г.Державинск – 63 км.

3."Екатеринбург-Алматы" км. 1003-1181, уч. г.Атбасар- п.Акмешет – 178 км.

4."Жезказган-Петропавловск" км. 440-537, уч. г.Державинск-п.Бузулук. – 97 км.

5. "Кокшетау-Атбасар" км. 107-184, уч. п.Балхашино - г.Атбасар. – 77 км.

6. 14.01.2024 г. в 23.20 ч. "Кокшетау-Атбасар" км. 47-107, уч. п.Зеренда-п.Балкашина – 60 км.

7. "Щучинск-Зеренда" км. 0-77, уч. г.Щучинск-с.Зеренда – 77 км. (метель, ограничение видимости, ветер) Ограничение действует для всех видов автотранспорта

Восточно-Казахстанская область – 1 участок

1."Усть-Каменогорск-Алтай-Большой Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" км. 6-166, уч. с.Ушановское-г.Алтай– 160 км. Ограничение действует для всех видов автотранспорта (в связи с угрозой схода снежных лавин)

Жамбылская область – 3 участка

1."Алматы-Ташкент-Термез" км. 159-238, уч. с.Кенен - с.Кайнар – 79 км.

2. "Мерке-Бурылбайтал" км. 161-273, уч. с.Бирлик-с.Бурылбайтал -112 км. Ограничение действует для всех видов автотранспорта

3."Алматы-Ташкент-Термез" км. 534-593, уч. с.Айша Биби – гр.Туркестанской обл. – 59 км. Ограничение действует для грузового автотранспорта (ветер, дождь со снегом, туман, ограничение видимости)

Область Жетысу– 1 участок

1. "Ушарал-Достык" км 84-184, уч. ст.Коктума-ст.Достык – 100 км. Ограничение действует для всех видов автотранспорта (метель, ограничение видимости, ветер)

Костанайская область – 2 участка

1."Жезказган-Петропавловск" км. 339-377, уч. г.Аркалык-гр.Акмолинской обл. – 38 км. (снег, метель, ограничение видимости) (в связи с ухудшением погодных условий в Акмолинской области)

2."Жезказган-Петропавловск" км. 252-335, уч. г.Аркалык-гр. Улытауской обл.– 83 км. (в связи с ухудшением погодных условий в Улытауской области) Ограничение действует для всех видов автотранспорта

Северо-Казахстанская область – 5 участков

1."Кокшетау-Кишкенеколь-Бидайык-гр.РФ" км 213-280, уч. с.Кишкенеколь области.-гр.РФ. – 67 км.

2."Булаево-Возвышенка-Мологвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское" км 62-228, уч. с.Возвышенка -с.Рощинское. – 166 км.

3."Рощинское-Корнеевка-Волошинка" км 0-87, уч. с.Рощинское-с.Волошинка. – 87 км.

4."Волошинка-Сергеевка-Тимирязево" км 0-119, уч. с.Волошинка-с.Тимирязево. – 119 км.

5."Тимирязево-Сарыколь-граница области" км 0-32 уч. с.Тимирязево-граница Костанайской области. – 32 км. (метель, ограничение видимости). Ограничение действует для всех видов автотранспорта

Туркестанская область 1 участок

1."Алматы-Ташкент-Термез" км. 593-654, уч. гр.Туркестанской обл.-п. Жибек Жолы (перевал Машат) – 61 км. Ограничение действует для грузового автотранспорта (в связи с ухудшением погодных условий в Жамбылской области)

Область Улытау– 1 участок

1."Жезказган-Петропавловск" км. 137-252, уч. п.Улытау-гр.Костанайской области. – 188 км. (снег, метель, ограничение видимости) Ограничение действует для всех видов автотранспорта

На текущий час, на автодорогах республиканского значения задействовано 297 единиц техники и 378 человек.