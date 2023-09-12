В Казахстане хотят отказаться от государственного регулирования цен

Ситуация с национальными валютами сопредельных с Казахстаном стран усиливает вероятность колебаний цен на значимые товары. Правительство должно иметь конкретный и прозрачный алгоритм стабилизации внутреннего зернового и других важных для национальной экономики рынков. Об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с бизнесменами в Акорде, передаёт BaigeNews.kz.

"Бизнес должен чётко понимать, при каких условиях, какой вид инструмента стабилизации цен применяется государством. Будь это закуп сельхозсырья по фиксированным ценам, введение запрета на импорт ГСМ, товарные интервенции, введение запрета на экспорт или квотирование. В среднесрочной перспективе следует поэтапно отказаться от нерыночных механизмов поддержки предприятий, главным образом от сплошного субсидирования без оглядки на приоритетность отрасли, значимость проекта, его влияние на экономику. Нужно переходить к механизмам гарантирования и мерам нефинансовой поддержки. На смену государственному регулированию цен и ограничениям должно прийти "мягкое управление" спросом и предложением. В этом ключе, как я уже говорил в Послании, необходимо полноценно раскрыть потенциал Продовольственной корпорации", - сказал глава государства.

Ранее он пояснил, каким должно быть справедливое налогообложение в Казахстане.