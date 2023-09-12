Каким должно быть справедливое налогообложение, рассказал президент Казахстана

На встрече с бизнесменами в Акорде президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что необходимо обеспечить справедливое налогообложение, стимулирующее экономику, передаёт BaigeNews.kz.

"Бизнес продолжает жаловаться на сложность и нестабильность налогового законодательства. Это снижает уверенность инвесторов, иногда создает для бизнеса проблемы "на ровном месте". Фискальные органы массово вовлекают предпринимателей в судебные тяжбы. В частности, это касается исков о признании сделок недействительными. Нагрузка на суды значительно выросла – фактически на них возложили функцию по проверке правильности исчисления налогов. Это недопустимо, требуются меры для исправления данной ситуации. Правительству следует предусмотреть в новом Налоговом кодексе эффективный механизм противодействия уклонению от уплаты налогов, а также прописать чёткие критерии определения "бестоварности" операций. Повторюсь, чем проще законодательство, тем меньше возможностей его неверно истолковать. Поэтому нужно кардинально упростить процедуры, искоренить двоякость формулировок. Необходимо, чтобы все спорные случаи неукоснительно трактовались в пользу налогоплательщика", - поручил президент.

По его словам, 80 процентов всех налогов в стране уплачивают всего около 260 компаний.

"Это сверхконцентрация, с которой надо бороться за счёт повышения объёмов поступлений от других налогоплательщиков. По оценкам экспертов, в нашей стране четыре миллиона человек из общего количества занятого населения не платят налоги со своих доходов. Микро- и малый бизнес даже при упрощённом налогообложении скрывает и занижает свои обороты. Почти 70 процентов субъектов бизнеса по упрощённой декларации показывают доход меньше пяти миллионов тенге и уплачивают всего шесть процентов от поступлений в рамках данного режима. Поэтому одной из основных целей новой налоговой политики должно стать увеличение количества активных налогоплательщиков через упрощение налоговых процедур, эффективное взаимодействие с населением и бизнесом", - отметил глава государства.

Платить налоги должно быть выгоднее и проще, чем уклоняться от них и рисковать, договариваясь с контролирующими органами на местах. Работу по изменению налогового законодательства затягивать ни в коем случае нельзя, сказал он.

"Рост национальной экономики серьёзно ограничивает нехватка инвестиций. Статистику по вложениям средств в основной капитал можно рассматривать как ключевой индикатор "веры в будущее страны". Но за последние 10 лет отношение инвестиций в основной капитал к чистой прибыли компаний сократилось с 38 до 29 процентов. Другими словами, предприниматели всё меньше и меньше прибыли реинвестируют в свой бизнес. В результате, мы не просто недополучаем новые производственные мощности, рабочие места и поступления в бюджет. Мы утрачиваем позиции – основные фонды не обновляются, устаревая физически и технологически", - отметил Токаев.

На эту проблему накладывается и отсутствие прогресса в диверсификации инвестиционного потока. Значительная часть иностранных вложений (68 процентов) по-прежнему приходится на сырьевые сектора. Тогда как в обрабатывающей промышленности, электроснабжении, транспорте и ряде других отраслей идёт отток зарубежных инвестиций.