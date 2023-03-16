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В Казахстане будут публиковать списки получающих иностранное финансирование
Реестр лиц, получающих иностранное финансирование, будут размещать на сайте Комитета государственных доходов МФ РК, передаёт BaigeNews.kz.
Соответствующие поправки внесли в правила ведения базы данных о лицах, получивших и расходовавших деньги и (или) иное имущество, полученные от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства, а также их включения и исключения из базы данных.
"Сведения, содержащиеся в базе данных, размещаются по форме "Реестр лиц, получающих деньги и (или) иное имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства, подлежащих опубликованию", согласно к настоящим правилам, по итогам полугодия не позднее 20 числа следующего за отчётным месяцем на интернет-ресурсе уполномоченного органа по адресу: http://www.kgd.gov.kz", - сообщили в КГД.
Указанные правила вводятся в соответствии с новыми требования Налогового кодекса.
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