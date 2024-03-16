В Казахстане будет создана информационная система промышленности

В 2025 году в Казахстане будет введена национальная информационная система промышленности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства промышленности и строительства РК.

"Мы начали создание национальной информационной системы промышленности, которая должна охватить все отрасли промышленности и стать площадкой взаимодействия с предприятиями, а также формирования аналитики данных, интеграции с информационными системами государственных органов по приему-передачи информации и генерирования новых данных для принятия решений по развитию промышленности", – сказала вице-министр Жаннат Дубирова на заседании коллегии министерства промышленности РК.

Внедрять систему планируется в два этапа: в 2024 году система должна быть разработана и запущен ее пилот, в 2025 году - завершена оцифровка и система будет введена в эксплуатацию.

Также Жаннат Дубирова сообщила, что в текущем проекте Единой платформы недропользователей (minerals.gov.kz), запланированы работы по загрузке, индексированию отчетов и оцифровке 10 госуслуг из 23.

В отрасли строительства, отметила вице-министр, необходимо будет создать цифровую экосистему отрасли. Также будут разработаны информационные системы для обеспечения централизованности и системности сбора данных ЖКХ.

В январе 2024 года министерство промышленности и строительства успешно внедрило Единый контакт-центр, провело работы по созданию Офиса проектного управления, который позволит отслеживать более 700 реализующихся проектов одновременно, а также запустило приема отчетов о выполнении лицензионно-контрактных условий в онлайн режиме, отметила вице-министр.