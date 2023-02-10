В Казахстан стало переезжать намного больше россиян

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В Казахстан стало переезжать намного больше иностранцев. В 2022 году число внешних мигрантов составило 17,3 тысячи человек. Это более чем наполовину превышает уровень предыдущего года, когда в страну приехали около 11 тысяч человек, и обновляет максимум за последнеие девять лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Первого кредитного бюро.

Число переселенцев из России по итогам года составило 5,9 тысячи человек. Это на 58,7 процента больше, чем в 2021-ом. Но Россия не лидер. Из Узбекистана в Казахстан за год переехали 6,5 тысячи человек. Это на 63,6 процента больше, чем годом ранее.

Наиболее популярными регионами размещения для внешних мигрантов стали Мангистауская область (3,3 тысячи человек), Алматы (2,3 тысячи) и Алматинская область (1,7 тысячи).

Всего за год в РК переехали 2,4 тысячи человек, что на 839 человек больше чем в 2021 году, когда был установлен многолетний минимум. Половина из них – бывшие жители четырёх стран: Китая (415 человек), Монголии (286), Германии (275) и Турции (250). при этом в Алматы переехали 976 человек.