В Карагандинской области судят военных за пытки над осужденными

Управлением досудебного расследования прокуратуры области Ұлытау завершено досудебное расследование в отношении сотрудников учреждения №62 по Карагандинской области и области Ұлытау Комитета уголовно - исполнительной системы МВД РК и воинской части №6505 Национальной гвардии РК по факту совершения пыток, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

"Установлено, что 7 сотрудников Учреждения и 4 военнослужащих воинской части, всего 11 сотрудников с целью дискриминации осужденных, путем запугивания и применения насилия в отношении 11 осужденных, отбывающих наказание в этом учреждении, совершили пытки.



В целях сокрытия совершенных уголовных правонарушений от правоохранительных органов должностные лица сообщили вышестоящему руководству о неповиновении осужденных сотрудникам учреждения и воинской части", - говорится в сообщении.

В ходе следствия в отношении подозреваемых избрана мера пресечения, а также следственным судом они были временно отстранены от занимаемых должностей.

Уголовное дело направлено в суд.





