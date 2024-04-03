В Карагандинской области судят военных за пытки над осужденными
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Управлением досудебного расследования прокуратуры области Ұлытау завершено досудебное расследование в отношении сотрудников учреждения №62 по Карагандинской области и области Ұлытау Комитета уголовно - исполнительной системы МВД РК и воинской части №6505 Национальной гвардии РК по факту совершения пыток, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.
"Установлено, что 7 сотрудников Учреждения и 4 военнослужащих воинской части, всего 11 сотрудников с целью дискриминации осужденных, путем запугивания и применения насилия в отношении 11 осужденных, отбывающих наказание в этом учреждении, совершили пытки.
В целях сокрытия совершенных уголовных правонарушений от правоохранительных органов должностные лица сообщили вышестоящему руководству о неповиновении осужденных сотрудникам учреждения и воинской части", - говорится в сообщении.
В ходе следствия в отношении подозреваемых избрана мера пресечения, а также следственным судом они были временно отстранены от занимаемых должностей.
Уголовное дело направлено в суд.
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