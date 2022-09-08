open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


  • Главная
  • Новости
  • В Карагандинской области стабилизируется пожарная обстановка
ДЧС Карагандинской области Сегодня, 11:05
42
Фото: ДЧС Карагандинской области

В Карагандинской области стабилизируется пожарная обстановка

По состоянию на 11 часов 8 сентября на территории Карагандинской области большая часть природных пожаров ликвидирована, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу регионального ДЧС.

 

Как сообщили огнеборцы, на контроле остаются четыре очага природных пожаров, два из которых локализованы. По остальным пожарам также ожидается локализация и ликвидация.

На всех очагах задействованы силы ДЧС, местных исполнительных органов и лесничеств в количестве 267 человек и 95 единиц техники.

Подпишитесь на наш Telegram-канал baigenews_kz и узнавайте новости первыми!
#Пожар #Карагандинская область #ДЧС
Сегодня, 11:05
42
Журналист

Рекомендуем

Наверх