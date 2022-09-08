В Карагандинской области стабилизируется пожарная обстановка

Фото: ДЧС Карагандинской области

По состоянию на 11 часов 8 сентября на территории Карагандинской области большая часть природных пожаров ликвидирована, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу регионального ДЧС.

Как сообщили огнеборцы, на контроле остаются четыре очага природных пожаров, два из которых локализованы. По остальным пожарам также ожидается локализация и ликвидация.

На всех очагах задействованы силы ДЧС, местных исполнительных органов и лесничеств в количестве 267 человек и 95 единиц техники.