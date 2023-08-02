В Караганде сносят строящуюся незаконно многоэтажку
Сегодня, 13:37
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Сегодня, 13:37Сегодня, 13:37
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150Фото: istock
Строительная компания начала сносить многоэтажку, которую строила незаконно в Караганде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Патриот".
Выяснилось, что фирма Satti Lux Stroy не получила документы, позволяющие вести строительство, и начала возводить многоквартирный дом на юго-востоке Караганды.
"Незаконное строительство было выявлено в ходе мониторинга", - сообщили в акимате Караганды.
Отмечается, что застройщик не привлекал деньги граждан, то есть это было не долевое строительство.
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