В Караганде сносят строящуюся незаконно многоэтажку

Строительная компания начала сносить многоэтажку, которую строила незаконно в Караганде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Патриот".

Выяснилось, что фирма Satti Lux Stroy не получила документы, позволяющие вести строительство, и начала возводить многоквартирный дом на юго-востоке Караганды.

"Незаконное строительство было выявлено в ходе мониторинга", - сообщили в акимате Караганды.

Отмечается, что застройщик не привлекал деньги граждан, то есть это было не долевое строительство.