  • 19 Августа, 16:49
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В Канаде из-за лесных пожаров массово эвакуируют жителей

Сегодня, 16:32
АВТОР
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news.sky.com Сегодня, 16:32
Сегодня, 16:32
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Фото: news.sky.com

В Канаде, где бушуют лесные пожары, начинается массовая эвакуация населения Северо-Западных территорий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на EurоNews.

Лесные пожары вплотную подобрались к столице приполярного региона Йеллоунайф. Власти говорят, что 20 тысяч человек, в том числе из общин коренных народов, должны покинуть свои дома как можно скорее.

Многие автомагистрали были закрыты. К эвакуации привлечена военно-транспортная авиация.

Более 200 лесных пожаров уже сожгли обширную территорию Северо-Западных территорий. Если не будет дождя, огонь может достичь Йеллоунайфа в течение выходных.

Восемь населённых пунктов, в которых проживает около 6800 человек, или 15% населения региона уже эвакуировано

В этом году в Канаде произошло рекордное количество лесных пожаров. Сгорело более 21 000 кв. км. территории

На данный момент в стране зафиксировано более 1000 действующих очагов возгорания.

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