В Канаде сгорело рекордное количество леса - 10 миллионов гектаров

Канада в этом году страдает от сильных лесных пожаров, у неё сгорело 1% всей территории страны. И размеры бедствия продолжают увеличиваться, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на The Guardian.

По данным министерства природных ресурсов Канады, в этом году в результате лесных пожаров сгорело больше всего территории за всю историю Канады.

Канада достигла беспрецедентного рубежа: сгорело 10 миллионов гектаров земли.

Это чуть меньше площади острова Ньюфаундленд, не считая Лабрадора, свидетельствуют данные Канадского межведомственного лесопожарного центра (CIFFC).

По предыдущим данным, наибольшее количество сгоревших гектаров было зарегистрировано в 1989 году — около 7,6 миллиона гектаров. Это произошло в течение всего года. Ранее в этом месяце канадские власти заявили, что сезон пожаров в этом году пройден пока только наполовину.

Раннее начало лесных пожаров, сопровождавшееся не по сезону сухими и жаркими температурами, привело к возникновению около 880 пожаров по всей стране.

По данным CIFFC, большинство пожаров в настоящее время находится на западе Канады, а наибольшее их количество — в Британской Колумбии, где по состоянию на 16 июля действовало 376 пожаров.