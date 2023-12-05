В каком месяце предпочитали жениться казахстанцы в этом году

В Казахстане в этом году больше всего браков было зарегистрировано в августе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

В Казахстане в августе было зарегистрировано 14,4 тысячи браков. Этот месяц стал лидером по их количеству за год. Наименьшее число браков пришлось на январь - 7,6 тысячи.

Наибольшее количество разводов в 2023 году пришлось на май - 1,6 тысячи.

В региональном разрезе больше всего браков за январь–сентябрь 2023 года пришлось на Алматы, Туркестанскую область и Астану. Меньше всего браков зарегистрировали в Улытау, Северо-Казахстанской и Абайской областях.

Наибольшее количество разводов зарегистрировали в Алматы, Карагандинской области и Астане. Меньше всего разводов зарегистрировали в Улытау, Кызылординской и Мангистауской областях.