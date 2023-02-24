В каком из городов Казахстана самый дорогой сжиженный газ

В каком из городов Казахстана самый дорогой баллонный газ, выяснили статистики, передаёт BaigeNews.kz.

Больше всех тратятся на голубое топливо жители Конаева. Там цена за 50 литров газа составляет 4 600 тенге.

На втором месте в своеобразном рейтинге Караганда - 4 380 тенге, затем Алматы - 4000 тенге, Семей - 3886 тенге, Усть-Каменогорск - 3733 тенге и Кокшетау - 3177 тенге.

Наиболее дешёвый газ в баллонах в Кызылорде – 2 500 тенге за 50 литров.

По данным Бюро нацстаатистики, в остальных городах ценовой диапазон составляет от 2 700 до 3 000 тенге.