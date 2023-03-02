В каких странах флагман iPhone стоит дороже всего? Казахстан в этом списке

Фото: nextpit.com

В глобальном рейтинге по стоимости iPhone 14 с памятью 128 ГБ Казахстан вошёл в число самых "дорогих" стран для покупки этого устройства и занял 10-е место из 74, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz. Такой "яблочный индекс" стран регулярно приводит Globalproductprices.

Стоимость последнего "яблока" в Казахстане составила 1,2 тысячи долларов США.

Дороже всего iPhone 14 стоил в Нигерии, Турции и Бразилии: 1,7 тысячи, 1,6 тысячи и 1,5 тысячи долларов США соответственно. Самыми "дешёвыми" странами для покупки гаджета стали США (799 долларов США), Канада (807 долларов США) и Макао (854 долларов США).

При этом среди стран СНГ, рассмотренных в рейтинге, выше РК оказались Азербайджан и Украина, где iPhone 14 с памятью 128 ГБ стоил 1,4 тысячи и 1,3 тысячи долларов США соответственно.

Чуть дешевле, чем в РК, приобрести устройство можно в России и Узбекистане: за 1,1 тысячи долларов США.

Примечение: У Украины в СНГ по целому ряду причин спорный статус.