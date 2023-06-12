В каких регионах Казахстана любят электрокары

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Электрокаров в Казахстане стало в три раза больше, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

"Большая часть - 1,2 тысячи, или 63,9 процента - всех авто на батареях зарегистрированы в Алматы. Второе место с сильным численным отставанием заняла Астана. По дорогам столицы ездят всего 249 электрокаров. Возможно, эту цифру можно было бы увеличить, если бы владельцы электромобилей с дипломатическими номерами (их насчитывается 13) в отчётах указывали свой регион проживания. В тройку лидирующих регионов также вошла Алматинская область, где, по данным на 1 апреля 2023 года, было зарегистрировано 100 экоавто. Минимальное количество "зелёных" машин числилось в Северо-Казахстанской (2), Акмолинской (4) и Улытауской (4) областях", - говорится в сообщении.

Отметим, помесячная статистика министерства внутренних дел нашей страны с марта 2022 года по март текущего года показывает значительный рост количества электромобилей в стране: с 631 до 1,9 тысячи. При этом резкое увеличение числа зарегистрированных авто с электродвигателем отмечается с декабря прошлого года: за месяц сразу плюс 521 "зелёная" машина. Также активно росли продажи новых электрокаров с января по март текущего года.

Однако несмотря на динамику по количеству, доля электромобилей в общем автопарке Казахстана остаётся очень маленькой. Если в марте прошлого года удельный вес электрокаров составлял 0,01 процента, то на 1 апреля 2023 года он увеличился лишь до 0,04 процента.

К слову, из 1,9 тысячи "зелёных" машин 1,6 тысяча составляют легковые автомобили. Их доля превышает 84 процента. Грузовиков и автобусов с электродвигателями куда меньше: 8,8 и 6,9 процента соответственно. При этом основную часть подобного общественного транспорта, судя по статотчётам, начали закупать только в декабре прошлого года. Тогда зарегистрировали сразу 109 электробусов, а к концу марта текущего года их насчитывалось уже 134.