В каких районах столицы вместо ЖК построят скверы и школы

Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов

В конце июня на пресс-сконференции аким Астаны Женис Касымбек рассказал о том, что на 16 участках в столице, которые собирались застроить многоквартирными домами, построят социальные объекты. Корреспондент BaigeNews.kz узнал, где именно появятся скверы и школы.

Так, по информации администрации города, на набережной реки Есиль в районе улицы Косыгина, недалеко от Линейного парка, а также возле жилых комплексов "Целиноград", Sport city, Copenhagen, Bravo Family и Highvill park появятся новые скверы. Ранее там планировалось построить дома, но в План детальной планировки (ПДП) внесли изменения.

В районе ЖК "Park avenue" решили построить здание акимата района Есиль и образовательный центр. Также образовательный центр появится возле Nova city. Новые школы вместо многоквартирных домов возведут недалеко от жилых комплексов "Europe city", "Поколение" и по улице Егемен Қазақстан. Последние две будут строить в рамках национального проекта "Комфортная школа". В районе ЖК "Городской романс" одобрена корректировка ПДП на пристройку к школе, детский сад и сквер. А на бывшей территории восьмой школы вместо постройки жилого дома обустроят общественное пространство.

В акимате также сообщили, что в районе ЖК "Формула успеха" одобрили корректировку ПДП на социальный объект, а возле Expo boulevard отказали в строительстве многоквартирного жилого дома. По ЖК "Akbulak premium" выдали отказ на увеличение этажности.

"По шести участкам ведутся работы, четыре из них находятся в судах", — заключили в ведомстве.

Также администрация города предоставила нашей редакции информацию о том, что столичный питомник для собак и кошек, расположенный по адресу улица Муканова, 2/1 передадут благотворительным и волонтёрским организациям.

"Наряду с этим в связи с увеличением отловленных животных разрабатывается проектно-сметная документация по строительству 200 вольеров на территории питомника", — сообщили в акимате.

На пустыре возле ТРЦ "Керуен" построят сквер.

Отметим, что сегодня президент провёл совещание по вопросам развития Астаны, на котором поручил вернуть предусмотренные генеральным планом скверы, отданные под застройку.