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Токаев заявил о недальновидности и бездействии властей Астаны
Президент провел совещание по вопросам развития столицы.
Глава государства поручил незамедлительно начать искать альтернативные способы водоснабжения Астаны, передаёт Baigenews.kz.
"Вследствие недальновидности и бездействия местных властей сегодня мы вынуждены в "пожарном" режиме строить новые теплоисточники, водоводы, очистные сооружения. При этом имеются серьезные риски срыва сроков запуска заявленных энергетических объектов", - сказал Токаев на совещании по вопросам развития Астаны.
Он напомнил, что ранее поручил до конца года ввести в эксплуатацию две газовые тепловые станции – "Туран" и "Юго-Восток", а также первую очередь ТЭЦ-3.
"Работы на этих объектах ведутся крайне низкими темпами или вовсе не ведутся. Отсутствуют персонал и техника на важных участках, таких как строительство второй секции золоотвала. Подобный подход неприемлем. Новые источники тепла нужно запустить в текущем году, и никаких отговорок здесь быть не должно. Другого варианта у нас просто нет. Но даже введение указанных теплоисточников позволит перекрыть дефицит буквально на пару лет, не более", - заявил президент.
Касым-Жомарт Токаев также поручил акиму Астаны Женису Касымбеку пересмотреть руководство коммунальных предприятий.
"Женис Махмудулы, в начале года Вам было дано поручение провести анализ руководящего состава городских коммунальных предприятий. Это поручение, как я понимаю, находится еще на стадии исполнения. В столице ТЭЦ возглавляет юрист, РЭК – оценщик, теплотранзит – агроном, горводоканал – зоотехник. Глубоко убежден, что каждый должен заниматься тем делом, в котором является профессионалом. В противном случае результаты работы будут соответствующие", – сказал Токаев.
Президент отметил, что погоня за объемами и непродуманность привели к дефициту инфраструктуры в Астане.
"Необходимо обеспечить надежное теплоснабжение столицы. Надо говорить откровенно, что ключевые проблемы Астаны вызваны неправильным планированием ее развития, вернее, полным отсутствием такового. Неконтролируемая форсированная застройка, погоня за большими объемами и непродуманные решения привели к дефициту жизненно важной инфраструктуры в городе", – считает он.
По словам Токаева, причиной "подобного плачевного результата стали либо вопиющая некомпетентность, либо корыстные побуждения ответственных руководителей".
"Прошлый отопительный сезон для столицы прошел с огромным дефицитом тепловых мощностей. Избежать коллапса удалось по большей части благодаря теплой зиме. При этом местные власти продолжают содействовать возведению миллионов квадратных метров жилья, будучи, по сути, не готовы обеспечить их нормальное теплоснабжение. Развитие инженерной инфраструктуры города во многом зависит и от профессионализма должностных лиц, возглавляющих коммунальные предприятия", – подчеркун глава государства.
Токаев дал год акиму столицы на улучшение ситуации в городе.
"Озвученные сегодня задачи необходимо выполнить своевременно и качественно. Астана должна в полной мере соответствовать статусу главного города страны. Благоустройство Астаны приведет к прогрессу страны в целом. Астана, несомненно, должна быть флагманом кардинальных преобразований, направленных на построение Справедливого Казахстана. Важно также постоянно держать руку на пульсе жизни города. Я даю акиму один год на улучшение ситуации в городе. Ваша работа будет на моем личном контроле. Вам будет оказана вся необходимая помощь. Однако результаты работы зависят только от вас", - заключил президент.
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