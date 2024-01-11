В каких областях Казахстана закрыли дороги

В Казахстане в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 7 участках автодорог республиканского значения в 6 областях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Жамбылская область – 1 участок

1. "Алматы-Ташкент-Термез" км. 534-593, уч. с.Айша-Биби-гр.Туркестанской обл. – 59 км. Ограничение действует для грузового автотранспорта

Карагандинская область – 1 участок

1. "Екатеринбург-Алматы, Северо-Восточный обход" км. 0-16, уч. с.Пришахтинск-с.Новостройка – 16 км. Ограничение действует для всех видов автотранспорта

Костанайская область – 1 участок

1. "Жезказган-Петропавловск" км. 253-335, уч. гр.Улытауской обл.-г.Аркалык – 82км. Ограничение действует для всех видов автотранспорта

Северо-Казахстанская область – 2 участка

1. "Булаево-Возвышенка-Мологвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское" км. 65-194, уч. с.Возвышенка-с.Киялы – 129 км.

2. "Кокшетау-Омск" км. 213-280, уч.с.Кишкенеколь.гр.РФ. – 67 км. Ограничение действует для всех видов автотранспорта

Туркестанская область – 1 участок

1. "Алматы-Ташкент-Термез" км. 593-654, уч. гр.Жамбылской обл.- п.Жибек Жолы (перевал Машат) – км. Ограничение действует для грузового автотранспорта

Улытауская область – 1 участок

1. "Жезказган-Петропавловск" км. 137-152, уч. с.Улытау-гр.Костанайской обл.-15 км. Ограничение действует для всех видов автотранспорта

На автодорогах республиканского значения задействовано 809 единиц техники и 1535 человек.

Ранее сообщалось, из-за погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 13 участках автодорог республиканского значения в 7 областях.