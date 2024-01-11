Движение на участках республиканских трасс закрыли в семи областях Казахстана

В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 13 участках автодорог республиканского значения в 7 областях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Ограничение действует для всех видов транспорта.

Акмолинская область – 2 участка

1. "Екатеринбург - Алматы" км. 1292-1353, уч. ПВП Жибек жолы-гр.Карагандинской обл. – 61 км. 2. "Кокшетау-Омск" км. 14-50, уч.г.Кокшетау-гр.СКО. – 36км.

Жетысуская область – 1 участок

1."Ушарал-Достык" км 84-184, уч. ст.Коктума -ст.Достык – 100 км.

Карагандинская область – 5 участков

1. "Екатеринбург-Алматы, Северо-Восточный обход" км. 0-16, уч. с.Пришахтинск-с.Новостройка – 16 км.

2. "Екатеринбург - Алматы" км. 1353-1426, уч. гр.Акмолинской обл.-ПВП Темиртау – 73 км.

3. "Екатеринбург - Алматы" км. 1426-1446, уч. ПВП Темиртау-г.Темиртау – 20 км.

4. "Екатеринбург-Алматы" км. 1505-1854, уч. п.Новостройка-г.Балхаш – 349км.

5. "Кызылорда-Павлодар" км. 970-1135, уч. г.Караганда-гр.Павлодарской обл. – 165км.

Костанайская область – 1 участок

1. "Жезказган-Петропавловск" км. 253-335, уч. гр.Улытауской обл.-г.Аркалык – 82км.

Павлодарская область – 1 участок

2. "Кызылорда-Павлодар" км. 1135-1258, уч. гр.Карагандинской обл.- г.Экибастуз – 123 км.

Северо-Казахстанская область – 2 участка

1. "Булаево-Возвышенка-Мологвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское" км. 65-194, уч. с.Возвышенка-с.Киялы – 129 км.

2. "Кокшетау-Омск" км. 50-280, уч. гр.Акмолинской обл.-гр.РФ. –230км.

Улытауская область – 1 участок

1. "Жезказган-Петропавловск" км. 137-152, уч. с.Улытау-гр.Костанайской обл.-15 км.

На текущий час, на автодорогах республиканского значения задействовано 580 единиц техники и 1012 человек.