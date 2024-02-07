В какие страны Казахстан экспортирует рис

Казахстан за январь–ноябрь 2023 года отправил на экспорт 110 тысяч тонн риса всех типов. Основная часть казахстанского риса была отправлена в страны СНГ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Еnergyprom.kz.

По информации аналитиков, за январь–декабрь 2023 года в стране произвели 205,1 тыс. тонн риса* — на 8,4% меньше, чем годом ранее. Наибольший объём традиционно пришёлся на Кызылординскую область: за 12 месяцев — 92% от всего выпуска по РК, или 188,8 тыс. тонн риса, минус 8,9% за год.

"На экспорт за январь–ноябрь прошлого года отправили 110 тыс. тонн риса всех типов на сумму 34,1 млн долл. США. Рост в натуральном выражении составил 8,8%, в денежном же, напротив, наблюдалось сокращение на 31,8%. Основная часть казахстанского риса была отправлена в страны СНГ: 98,4%, или 108,2 тыс. тонн, на сумму 32,8 млн долл. США. Экспорт в натуральном выражении вырос на 11,5%, в денежном же сократился на 31%. В разрезе стран СНГ наибольший объём экспорта пришёлся на Узбекистан: 59,6 тыс. тонн, против всего 2,4 тыс. тонн годом ранее. В тройке лидеров также оказались Россия и Таджикистан: 25,7 тыс. и 18,2 тыс. тонн соответственно", - говорится в сообщении.

В остальные страны, не входящие в состав СНГ, Казахстан отправил 1,8 тыс. тонн риса — сразу на 55,5% меньше, чем годом ранее. Здесь ключевые направления — Ирак, Афганистан, США, Монголия, Турция, Грузия и Израиль.