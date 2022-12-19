В какие социальные центры Алматы могут обратиться нуждающиеся в специальных услугах

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С начала 2022 года специальные социальные услуги получили 7 935 нуждающихся, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщили в акимате города. Данные услуги оказываются в медико-социальных учреждениях и неправительственных организациях через государственный социальный заказ лицам с инвалидностью, в том числе детям с инвалидностью, престарелым и лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

"Услуги оказаны 7 935 чел. (очередность – 20 человек, в том числе Центр социальных услуг "Шапағат" – 12 человек, НПО – восемь человек)", - проинформировали в ведомстве.

В условиях стационара услуги оказаны 1 433 людям. Так, 297 одиноких лиц не способным к самостоятельному обслуживанию в связи с преклонным возрастом, не способным себя обслуживать, получили помощь в центре социальных услуг "Шаңырак". 818 лиц старше 18 лет с психоневрологическими заболеваниями первой, второй групп получили услуги в центре социальных услуг "Демеу". Еще 155 лиц старше 18 лет с психоневрологическими заболеваниями первой, второй групп – в центре социальных услуг "Алатау". Также 120 детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями от трех до 18 лет обратились в центр социальных услуг "Сенім". 43 человек – в домах самостоятельного проживания при ЦСУ "Демеу" ЧУ центр адаптации, реабилитации и абилитации "РУХ", ОО "Психоаналитическая ассоциации".

Кроме того в социальном доме "Қамқор" проживало 55 человек.

"В условиях полустационара услуги оказаны 1 440 нуждающимся: 450 детям с инвалидностью, лицам старше 18 лет (ЦСУ "Шапағат" – 92 человек, отделениях Турксибского, Бостандыкского, Наурызбайского районов – 153 человек, Многопрофильном реабилитационном центре – 56 человек, ЦСУ "Аяла", "Парасат" – 149 человек); 825 детям с инвалидностью, лицам старше 18 лет (АРДИ, ОФ "Мархабат", ЧФ "Мейірім", ОФ "Аман-Ималь", ОФ "Арман Алматы", ООИ "Кеңес", ОО "Ассоциация инвалидов "Ерзи", ОФ "Paralimpic Sports Association", ОФ "Дети Энштейна"); 165 лицам пожилого возраста в отделениях дневного пребывания ("детский сад" для пожилых) при наличии артериальной гипертензии и когнитивных нарушений легкой степени (ОО Ассоциация молодых медиков", ОО "Национальная медицинская ассоциация", - сообщили в акимате.

По информации акимата, в условиях на дому услуги получили 4 030 человек. Из них 435 дети с инвалидностью, лица старше 18 лет в ЦСУ "Аяла" и "Парасат", 640 детей с инвалидностью, лицам старше 18 лет в 13 отделениях социальной помощи при шести районных отделах Управления занятости и социальных программ, а также 2 955 одиноко проживающих пенсионеров и лиц с инвалидностью в 30 отделениях социальной помощи на дому при районных акиматах. В условиях временного пребывания – 1 032 человека. В их числе 689 лиц без определенного места жительства, лицам, освободившимся из мест лишения свободы и (или) находящимся на учете в службе пробации в центре социальных услуг "Пана", и 343 человека – жертв бытового насилия в кризисном центре "Жан-Сая".

Также, как отметили в ведомстве, продолжается реализация проекта "Раннее вмешательство", который направлен на оказание услуг комплексного характера детям с патологиями развития и детям группы риска от рождения до 3 лет в целях профилактики тяжелых инвалидизирующих состояний и социального сиротства. Заключен договор с ОИ "Кенес" на сумму 24 миллиона тенге на 150 человек.

Кроме того в городе активно ведется благотворительная работа. На сегодня ведется работа по актуализации единой базы данных НПО, меценатов, благотворителей и фондов.

"По состоянию на 1 октября 2022 года благотворительной помощью охвачено 21 188 человек, из них: продуктовыми корзинами – 4 434 человека, предметами одежды и обувью – 881 человек, горячими обедами – 10 026 челочек, другими видами – 5 847 человек", - рассказали в акимате.