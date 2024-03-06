В Каире обсуждают установление перемирия в Газе в начале Рамадана

Участники многосторонних переговоров по установлению перемирия в секторе Газа в Каире работают над тем, чтобы режим прекращения огня был введен как минимум в первую неделю священного для мусульман месяца Рамадан, который в этом году наступает 11 марта. Об этом сообщает ТАСС, передает BaigeNews.kz.

Об этом заявил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники. По их информации, Израиль в ближайшие часы даст ответ на требования палестинского движения ХАМАС.

Источники также утверждают, что палестинские радикалы потребовали установить четкие временные рамки, в которые израильская сторона должна предоставить свое видение ситуации, чтобы таким образом завершить переговоры.

Во вторник телеканал Al-Qahera Al-Ekhbariya со ссылкой на египетского чиновника проинформировал, что переговоры в Каире продлены еще минимум на день. Днем ранее тот же телеканал сообщил, что участники диалога в Каире, представляющие Египет, Катар и США, предложили ввести режим прекращения огня на неделю в обмен на освобождение нескольких пожилых заложников, удерживаемых в анклаве.

Отмечалось, что сторонники ХАМАС не согласны с предложением о введении короткой паузы в боевых действиях и по-прежнему настаивают на том, чтобы она длилась как можно дольше.

Сообщалось, что США провели первую операцию по доставке гуманитарной помощи для жителей сектора Газа по воздуху военными самолетами.

Затяжная гуманитарная катастрофа в секторе Газа вызывает особую тревогу, заявил глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу. Он предложил использовать возможности Исламской организации по продовольственной безопасности и агентства KazAID для оказания чрезвычайной гуманитарной помощи жителям Газы.