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В июле казахстанцы смогут передать половину накоплений из ЕНПФ в инвесткомпании
С 1 июля вкладчики ЕНПФ смогут передавать половину своих пенсионных накоплений частным инвесткомпаниям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства труда и социальной защиты населения.
"В рамках Социального кодекса с 1 июля 2023 года вкладчикам Единого накопительного пенсионного фонда предоставляется право по передаче до 50 процентов от суммы своих пенсионных накоплений частным управляющим инвестиционным компаниям по своему самостоятельному выбору. Это даёт гражданам возможность участия в управлении их пенсионными активами, формирования своего собственного пенсионного плана, выбора альтернативной политики инвестирования своих сбережений", — говорится в сообщении.
По данным Минтруда, использование разных инвестиционных стратегий при передаче накоплений в частное управление будет диверсифицировать рисков вкладчиков и позволит получить более высокой инвестиционный доход.
При этом при переводе пенсионных накоплений в частную управляющую компанию за вкладчиком сохраняется право перевода своих накоплений в другую управляющую компанию либо возврата под управление Национального банка, то есть в ЕНПФ.
Однако в ведомстве напомнили, что гарантию сохранности пенсионных накоплений государство предоставляет только по сбережениям, находящимся в управлении Национального банка в ЕНПФ.
Ответственность за сохранность пенсионных накоплений, передаваемых в управление управляющему инвестиционным портфелем (УИП), несёт выбранный вкладчиком УИП. В случае возникновения отрицательной разницы по итогам года между номинальной доходностью, полученной УИП, и минимальным значением доходности пенсионных активов, управляющая компания обязана возместить данную разницу вкладчику за счёт собственных средств.
Для передачи пенсионных накоплений в доверительное управление вкладчику необходимо обратиться в ЕНПФ.
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