В Иране прогремели взрывы

Взрыв произошел в городе Кехджаваристан в провинции Исфахан в Иране, находящемся недалеко от аэропорта административного центра провинции (города Исфахан) и 8-й базы ВВС "Шекари" армии страны. Об этом передаёт BaigeNews со ссылкой на иранское агентство Fars.

Незадолго до этого телеканал ABC со ссылкой на американского чиновника сообщил, что объект в Иране подвергся ракетному удару со стороны Израиля.