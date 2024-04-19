  • 19 Апреля, 09:16
  • BAIGENEWS

В Иране прогремели взрывы

Сегодня, 08:33
АВТОР
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Ebrahim Noroozi/AP Сегодня, 08:33
Сегодня, 08:33
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Фото: Ebrahim Noroozi/AP

Взрыв произошел в городе Кехджаваристан в провинции Исфахан в Иране, находящемся недалеко от аэропорта административного центра провинции (города Исфахан) и 8-й базы ВВС "Шекари" армии страны. Об этом передаёт BaigeNews со ссылкой на иранское агентство Fars.

Незадолго до этого телеканал ABC со ссылкой на американского чиновника сообщил, что объект в Иране подвергся ракетному удару со стороны Израиля.

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