В Иране прогремели взрывы
Сегодня, 08:33
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 08:33Сегодня, 08:33
122Фото: Ebrahim Noroozi/AP
Взрыв произошел в городе Кехджаваристан в провинции Исфахан в Иране, находящемся недалеко от аэропорта административного центра провинции (города Исфахан) и 8-й базы ВВС "Шекари" армии страны. Об этом передаёт BaigeNews со ссылкой на иранское агентство Fars.
Незадолго до этого телеканал ABC со ссылкой на американского чиновника сообщил, что объект в Иране подвергся ракетному удару со стороны Израиля.
Самое читаемое
- Они планировали вывезти тело – Жанна Уразбахова о действиях Бишимбаева и Байжанова
- Социальные гарантии для ученых улучшат в Казахстане
- В Казахстане призвали прекратить публичные обсуждения адвокатов, участвующих в деле Бишимбаева
- Всё в крови: о конфликте в квартире Бишимбаева стало известно в суде
- Подозреваемого в торговле людьми задержали в Астане