В Грузии начались протесты из-за дочери Сергея Лаврова

Фото: Netgazeti

В Тбилиси проходит протестный марш против авиасообщения между Россией и Грузией под лозунгом "Российский самолёт не садится в ЕС", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Netgazeti.

Пришедшие на акцию также выражают недовольство тем, в Грузии планировалось проведение свадьбы члена семьи министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Как пишут местные СМИ, дочь министра Екатерина Винокурова (Лаврова) приехала в Грузию на свадьбу брата своего мужа Александра Винокурова.

Требования участников акции — прекратить прямые рейсы в Россию, а также незамедлительно освободить 16 граждан, задержанных правоохранителями на акции возле гостиницы "Кварлис тба". У гостиницы представители оппозиционных партий, гражданские активисты и граждане протестовали против приезда членов семьи Лаврова. Они забросали яйцами микроавтобус, въезжающий в отель.

На экстренном брифинге президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не будет пользоваться услугами авиакомпании Georgian Airways, которая включила Россию в список своих направлений и уже приступила к полётам.

"Я призываю вас присоединиться к бойкоту", — сказала президент.

По словам Саломе Зурабишвили, она получила от министра внутренних дел страны обещание, что "люди, которые сегодня собирались провести свадьбу, уехали и свадьба не состоится", пишет "Радио Свобода".

Портал Georgia Today сообщает, что несколько человек задержаны на митинге в Тбилисском международном аэропорту. Они протестовали против посадки первого самолёта после восстановления авиасообщения между Грузией с Россией,

По мнению участников акции, приземление российского самолета — дело достоинства для Грузии.

10 мая Россия сняла ограничения на прямые рейсы в Грузию. Это решение в Москве назвали "гуманитарным".

Правительство Грузии считает, что это решение облегчит жизнь "миллиону грузин", проживающих в России. Часть политиков и граждан протестуют против восстановления авиасообщения.