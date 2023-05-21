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В Грузии начались протесты из-за дочери Сергея Лаврова
В Тбилиси проходит протестный марш против авиасообщения между Россией и Грузией под лозунгом "Российский самолёт не садится в ЕС", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Netgazeti.
Пришедшие на акцию также выражают недовольство тем, в Грузии планировалось проведение свадьбы члена семьи министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Как пишут местные СМИ, дочь министра Екатерина Винокурова (Лаврова) приехала в Грузию на свадьбу брата своего мужа Александра Винокурова.
Требования участников акции — прекратить прямые рейсы в Россию, а также незамедлительно освободить 16 граждан, задержанных правоохранителями на акции возле гостиницы "Кварлис тба". У гостиницы представители оппозиционных партий, гражданские активисты и граждане протестовали против приезда членов семьи Лаврова. Они забросали яйцами микроавтобус, въезжающий в отель.
На экстренном брифинге президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не будет пользоваться услугами авиакомпании Georgian Airways, которая включила Россию в список своих направлений и уже приступила к полётам.
"Я призываю вас присоединиться к бойкоту", — сказала президент.
По словам Саломе Зурабишвили, она получила от министра внутренних дел страны обещание, что "люди, которые сегодня собирались провести свадьбу, уехали и свадьба не состоится", пишет "Радио Свобода".
Портал Georgia Today сообщает, что несколько человек задержаны на митинге в Тбилисском международном аэропорту. Они протестовали против посадки первого самолёта после восстановления авиасообщения между Грузией с Россией,
По мнению участников акции, приземление российского самолета — дело достоинства для Грузии.
10 мая Россия сняла ограничения на прямые рейсы в Грузию. Это решение в Москве назвали "гуманитарным".
Правительство Грузии считает, что это решение облегчит жизнь "миллиону грузин", проживающих в России. Часть политиков и граждан протестуют против восстановления авиасообщения.
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