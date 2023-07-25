В Греции разбился пожарный самолёт

Фото: ertnews.gr

В горах на юге Греции пожарный самолёт разбился во время тушения лесного пожара, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

Трагедия произошла на острове Эвбея. Момент катастрофы сняли на видео местные журналисты. Предполагается, что машина задела деревья на низкой высоте.

Двухмоторный Canadair — тип, который широко используется для борьбы с огнём по всему миру и, в частности, в странах южной Европы. На Эвбее он вместе с ещё двумя машинами тушил пожар, вспыхнувший в воскресенье.

Машина упала в труднодоступной гористой местности, к поисковой операции пришлось привлекать вертолёты. Пилоты, управлявшие машиной, были военными. Их гибель подтвердили в министерстве обороны страны.

По данным главы министерства по климатическим кризисам и гражданской защите Греции Вассилиса Кикилиаса, в последние 12 дней в стране пришлось тушить более 500 пожаров разной сложности, пишет "Русская служба Би-би-си". Особенно разрушительными они оказались на популярных среди туристов островах Родос и Корфу, где в это время в самом разгаре туристический сезон. С Корфу в понедельник было эвакуировано почти 2500 человек.