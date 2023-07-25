- В Боровом спасли женщину из Туркестанской области 00:02 7
- В Греции разбился пожарный самолёт 25.07.2023 204
- Шокирующее заявление сделал обвиняемый в убийстве сына житель Актобе 25.07.2023 424
- Драка в бассейне в Атырау: подросток пожаловался на домогательства мужчин 25.07.2023 463
- Роженица скончалась в Алматы. Супруг винит в её смерти врачей 25.07.2023 515
- Массовый падёж скота в Павлодарской области: названа причина 25.07.2023 415
- Дизтопливо станет дешевле для фермеров в Казахстане 25.07.2023 352
- Замглавы Национального центра экспертизы Байгабулова подозревают в получении взятки 25.07.2023 361
- Конкурс грантов в Казахстане: на какие специальности самый большой спрос 25.07.2023 445
- Йогой начали заниматься осуждённые в колониях Карагандинской области 25.07.2023 369
- Разыскиваемых иностранцев не всегда будут арестовывать в Казахстане 25.07.2023 415
- Хлопком по спине не поможешь: хирург рассказал какие предметы часто проглатывают дети 25.07.2023 585
- Информация о ликвидации 9 действующих банков не соответствует действительности - АРРФР 25.07.2023 332
- Поставку зараженных томатов из Казахстана в Россию прокомментировали в Минсельхозе 25.07.2023 368
- Двухлетняя девочка упала в туалет во дворе дома и погибла в Уральске 25.07.2023 435
- Турецкий беспилотник Anka испытывают в Казахстане 25.07.2023 447
- Как работает морг Института судебных экспертиз в Астане 25.07.2023 441
- Об угрозе селей и паводков предупредили жителей Алматинской области 25.07.2023 352
- В TikTok добавил возможность публикации текстовых постов 25.07.2023 328
- LVMH стала премиальным партнёром Олимпийских игр в Париже 25.07.2023 363
- Сообщник Мухтара Аблязова вернулся в Казахстан 25.07.2023 496
- Доставлены 42 человека: полицейские пресекли массовую драку подростков в Караганде 25.07.2023 458
- Казахстанец, ставший одним из лучших учителей мира, рассказал как изменилась его жизнь 25.07.2023 717
- В минуту через платежные системы Нацбанк проводятся операции на 5,6 миллиарда тенге 25.07.2023 346
- Лесные пожары бушуют в трёх провинциях Турции и в Греции 25.07.2023 391
- Массовая драка произошла в зоне отдыха под Алматы 25.07.2023 1420
- Мобильное приложение для владельцев животных и покупателей согыма запустили в Казахстане 25.07.2023 449
- Казахстанские школьники выиграли четыре медали на международной олимпиаде по химии 25.07.2023 496
- Пять иностранцев незаконно пересекли границу Казахстана 25.07.2023 432
- 2,5 тысячи солдат получили отсрочку по кредитам: глава государства принял министра обороны 25.07.2023 335
- ИИ научили определять дипфейки по "отсутствию крови" 25.07.2023 406
- Актюбинец разбил бокал о голову девушки-бармена 25.07.2023 758
- В Жанаозене запрещённые религиозные книги продавали в торговых центрах и на базарах 25.07.2023 385
- Нечестные госзакупки почти на 250 млн тенге провели чиновники Мангистау 25.07.2023 1024
- "Мы должны развивать детско-юношеский спорт" - министр спорта о проведении ЧМ в Казахстане 25.07.2023 435
- Приобретение Kcell рассматривают два покупателя 25.07.2023 446
- Будут ли в Казахстане строить АЭС – ответ главы Минэнерго 25.07.2023 442
- 300 семей воспользовались услугами туроператоров по программе Kids go free 25.07.2023 349
- Ребёнок выпал из окна детского сада в ВКО 25.07.2023 568
- Перекрывшим дорогу жителям дач в Конаеве пояснили причину отключения света и воды 25.07.2023 381
- В фонтане Шымкента утонул ребёнок 25.07.2023 478
- Житель Шымкента сбросил тело брата в уличный туалет, а сверху построил сарай 25.07.2023 1226
- Глава Минздрава высказалась, может ли студент-изверг из хосписа стать врачом 25.07.2023 2317
- Россиянин пытался вывезти марихуану в шоколадном яйце Kinder 25.07.2023 453
- Почти на 30 процентов выросло производство авто в Казахстане 25.07.2023 493
- Опасное лето-2023: Учёные назвали температурный предел, который может выдержать человек 25.07.2023 499
- Служба госохраны больше не обеспечивает безопасность Нурсултана Назарбаева 25.07.2023 640
- Задержан экс-заместитель главы управления пассажирского транспорта Алматинской области 25.07.2023 575
- Самосуд над вором устроили жители Туркестанской области 25.07.2023 429
- Деньги выделены в полном объеме, а больницы не построены - премьер о проекте "Ауыл – Ел бесігі" 25.07.2023 422
- Жительница Карагандинской области обвиняет медиков в смерти сына 25.07.2023 629
- Детские аттракционы за год подорожали почти на четверть в Казахстане 25.07.2023 420
- Почти 70 казахстанцев погибли на работе за три месяца 25.07.2023 471
- В Павлодарской области продали российскую пшеницу под видом казахстанской 25.07.2023 620
- Руководителя управления охраны окружающей среды Астаны подозревают в коррупции 25.07.2023 587
- В Греции горят курортные острова, власти эвакуируют туристов и жителей 25.07.2023 523
- Объявленному в розыск Бейбуту Шуменову вынесли "вердикт" в США 25.07.2023 16369
- Головкин возвращается на родину 25.07.2023 606
- Павлодарцев напугали разбросанные у больницы шприцы 25.07.2023 577
- Грету Тунберг оштрафовали на $144 за неповиновение полиции 25.07.2023 550
- "Это ужас!": жительница Актау пристыдила отдыхающих у моря 25.07.2023 760
- В ЗКО мужчину укусил каракурт 25.07.2023 696
- Путин запретил россиянам менять пол 25.07.2023 703
- Шымкентцы спасаются от жары, ночуя на футбольном поле 25.07.2023 1084
- Участок под второй аэропорт зарезервировали под Астаной 25.07.2023 607
- Стало известно, какое наказание грозит Бейбуту Шуменову 24.07.2023 1503
- Дело Айганым Боташ: защита заявила о незаконности отзыва у врачей сертификатов 24.07.2023 772
- "Ударил в один глаз, потом во второй" – бизнесмен обвинил депутата в избиении 24.07.2023 679
- Из-за проблем с визами "Тобол" не может поехать на тур Лиги конференций в Швейцарию 24.07.2023 838
- "Могут прийти новые инвестиции" - эксперт о заявке Казахстана на проведение ЧМ по футболу 24.07.2023 652
- Температурный рекорд: в Европе потеплеет до плюс 46 градусов 24.07.2023 602
- Исторический успех: сборная Казахстана стала первой на чемпионате Азии 24.07.2023 701
- Сухая трава горит возле Степногорска 24.07.2023 576
- Казахстанка установила рекорд на чемпионате мира по плаванию 24.07.2023 1293
- Дорожные знаки, остановки, детские городки: как меняется жизнь в дачных массивах в области Абай 24.07.2023 643
- Почему дикие животные продолжают массово гибнуть в фермерских траншеях 24.07.2023 691
- Костанайские больницы берут лекарства и продукты для пациентов в долг 24.07.2023 2081
- Электрика убило током в Жанаозене 24.07.2023 612
- Иностранец пнул маленькую девочку в ТРЦ в Алматинской области 24.07.2023 1429
- Подпольные игорные заведения работали в центре Кызылорды 24.07.2023 597
- LOADING...
В Греции разбился пожарный самолёт
В горах на юге Греции пожарный самолёт разбился во время тушения лесного пожара, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.
Трагедия произошла на острове Эвбея. Момент катастрофы сняли на видео местные журналисты. Предполагается, что машина задела деревья на низкой высоте.
Двухмоторный Canadair — тип, который широко используется для борьбы с огнём по всему миру и, в частности, в странах южной Европы. На Эвбее он вместе с ещё двумя машинами тушил пожар, вспыхнувший в воскресенье.
Машина упала в труднодоступной гористой местности, к поисковой операции пришлось привлекать вертолёты. Пилоты, управлявшие машиной, были военными. Их гибель подтвердили в министерстве обороны страны.
По данным главы министерства по климатическим кризисам и гражданской защите Греции Вассилиса Кикилиаса, в последние 12 дней в стране пришлось тушить более 500 пожаров разной сложности, пишет "Русская служба Би-би-си". Особенно разрушительными они оказались на популярных среди туристов островах Родос и Корфу, где в это время в самом разгаре туристический сезон. С Корфу в понедельник было эвакуировано почти 2500 человек.
-
Trend news
- Массовая драка произошла в зоне отдыха под Алматы 25.07.2023 1420
- Россиянин пытался вывезти марихуану в шоколадном яйце Kinder 25.07.2023 453
- Иностранец пнул маленькую девочку в ТРЦ в Алматинской области 24.07.2023 1429
- Менеджер банка в Костанае вызвал полицию, когда пенсионерка попыталась взять кредит для мошенников 24.07.2023 1613
- В Qazaq Air сформировали первый женский экипаж 24.07.2023 656
- Украсть за 60 секунд: вора-рекордсмена ищет полиция в Актау 23.07.2023 1087
- Педофилу дали 25 лет за изнасилование девятилетней девочки в Семее 23.07.2023 1293
- 15-летний подросток жестоко убил родную мать в ВКО 23.07.2023 4512
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана приняла вызов от опасной соперницы 23.07.2023 983
- Елена Рыбакина похвасталась шикарными фото с отдыха в Италии 23.07.2023 1398
- Полицейские разыскали жителя Семея, фотографировавшего женщин под юбкой 22.07.2023 2439
- Свадебный кортеж сбил подростка на скутере в Талдыкоргане 22.07.2023 1181
- В одну из школ Актобе будут запускать детей по отпечатку рисунка вен на ладони 22.07.2023 1065
- Замакима Шымкента арестовали на два месяца 22.07.2023 1029
- Группа туристов застряла в домике лесника из-за селя в Алматинской области 22.07.2023 1225
- Связала и увела в заброшенное здание: задержана подозреваемая в похищении ребёнка в Алматинской области 22.07.2023 2044
- ЧП в Алматинской области: грязевым потоком затоплены дворы и дорога 21.07.2023 1029
- Ураган в Караганде снёс деревья и покрытие на детской площадке 21.07.2023 1208
- 120 млн тенге заработала павлодарка на покровительстве от сплетников и демонов 21.07.2023 1475
- 18-летнюю жительницу Кокшетау обнаружили повешенной на территории школы 21.07.2023 1393
- McDonald's выплатит посетителю 800 тысяч долларов после ожога 21.07.2023 1174
- Червей достали из носа двухлетней девочки в Караганде 20.07.2023 14283
- Преступные схемы в образовании: 102 уголовных дела расследуют в Казахстане 20.07.2023 1098
- Проживающий в Алматы россиянин чипировал себе мозг дрелью 20.07.2023 2734
- "Дотанцевалась": блогершу оштрафовали за танец посреди дороги в Шымкенте 19.07.2023 1639
- Певец Торегали Тореали вышел на свободу 18.07.2023 2082
- Пил чай с пирожным: мажилисмен Бакытжан Базарбек объяснил, что делал в казино 16.07.2023 2449
- Пенсионерка избила чужого ребёнка на футбольном поле в Актау 16.07.2023 2125
- Известная эпичным похудением боксёрша оголила грудь после своей победы 16.07.2023 19598
- Казахстанский блогер захотел прожить месяц на минимальную зарплату, но не смог 16.07.2023 2044
- Подозреваемого в жестоком убийстве девочки в Туркестане взяли под стражу на два месяца 16.07.2023 1846
- Работала в Голливуде, а затем стала дальнобойщиком — правдивая история казахстанки 16.07.2023 2720
- Начальника управления миграционной полиции Шымкента задержали по подозрению во взятке 15.07.2023 2124
- Студент из Шымкента предотвратил попытку кражи в итальянском метро 15.07.2023 6823
- Сотрудник акимата воровал у государства миллионы с помощью ЭЦП акима 15.07.2023 2389
- Семилетнюю девочку с особой жестокостью убили в Алматы 13.07.2023 7919
- Скрывавшегося от полиции казахстанца нашли в лагере беженцев в Германии 13.07.2023 1978
- Владельцы салонов боди-массажа просят защитить их от произвола полицейских в Казахстане 13.07.2023 2750
- Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" возглавил казахстанский футбольный клуб 11.07.2023 2167
- Три-четыре: видео с атыраускими строителями на зарядке покорило Тик-Ток 11.07.2023 2314
- Максим Фадеев подал иск в суд на один из баров Алматы 10.07.2023 29307
- Илон Маск высказался о жене Цукерберга 09.07.2023 4516
- Во время отстрела птиц случайно застрелили подростка в Туркестанской области 09.07.2023 2159
- Родственники погибшей спортсменки в Актау требуют независимой экспертизы 08.07.2023 7576
- Дело о смерти студентки в Актау из "доведения до самоубийства" переквалифицировали в "убийство" 07.07.2023 3493
- Обрушение кровли в Павлодаре: из-под завалов вытащили двоих пострадавших 07.07.2023 2693
- Кровля торгового дома в Павлодаре обрушилась на припаркованные рядом автомобили 07.07.2023 3073
- Мальчик по имени Астана мечтает стать пилотом 06.07.2023 3403
- Замдиректора филиала Казпочты осудили в Павлодаре 06.07.2023 2453
- В Туркестанской области четвёртый день ищут упавшего с горы альпиниста 06.07.2023 2592
- Отстреливал собак и продавал их мясо: актюбинскому живодёру вынесли приговор 05.07.2023 3413
- Арестован пятый подозреваемый в изнасиловании девочки в Уральске 05.07.2023 6553
- Сын депутата Даулета Турлыханова арестован на 15 суток 05.07.2023 2869
- "60 тысяч из аэропорта до центра"— эксперта из США пытались обмануть таксисты в Алматы 05.07.2023 2437
- "Караганда — русский город": на казахстанку завели уголовное дело из-за провокационной фразы 05.07.2023 5683
- Я этого не оставлю просто так - Турлыханов пригрозил тем, кто хайпует на имени его сына 04.07.2023 5586
- Проституток с клиентами обнаружили в коттедже в Алматы 04.07.2023 3856
- "Я физически слаб" - фото истощённого Саакашвили шокировало общественность 04.07.2023 4090
- “Ваша дочь виновна в ДТП”: Лжеполицейские обманывали пенсионерок в Шымкенте 04.07.2023 2663
- В изнасиловании 13-летней девочки подозревают школьников в Уральске 03.07.2023 4381
- Торегали Тореали получил ещё 15 суток ареста 03.07.2023 3868
- На границе с Китаем таможенники изъяли более 155 тонн вейпов 03.07.2023 2897
- Сын депутата Турлыханова сбежал из воинской части в городе Конаев 03.07.2023 2752
- Бухгалтер детсада похитила 38 миллионов тенге в области Жетысу 03.07.2023 2797
- Кайрату Боранбаеву отменили приговор из-за отсутствия оригинала документа с ценой на газ 02.07.2023 14312
- Не понравилось, что дорогу закрыли на ремонт: водитель чуть не задушил рабочего в Алматы 01.07.2023 3417
- Куда сходить на день Астаны? Город готовится провести масштабное празднование 01.07.2023 2836
- Задержание российского "хакера" в Казахстане прокомментировали в Генпрокуратуре 29.06.2023 3767
- Давку за подарки на Курбан айт устроили женщины в Атырау 29.06.2023 4738
- Назарбаев больше не будет возглавлять советы НИШ и собственного фонда 29.06.2023 3641
- Семье тяжелоатлета Владимира Седова выплатят пять миллионов тенге 28.06.2023 3977
- 58 человек отравились в кафе быстрого питания в Кентау 28.06.2023 3325
- Труп мужчины обнаружили на территории здания полиции в СКО 28.06.2023 3908
- Тайный вход на неработающие шахты обнаружен в Акмолинской области 28.06.2023 4482
- Крупный град повредил десятки авто в Омске 28.06.2023 3975
- Казахстанцы вошли в топ-5 рейтинга по объёмам скупки недвижимости в Турции 28.06.2023 3788
- Знакомились в Facebook и вымогали деньги - группу "охотниц на мужчин" задержали в Кызылорде 27.06.2023 3314
- Парень и девушка создали идеальные условия для выращивания конопли в квартире в Экибастузе 27.06.2023 4337
- Смаилов пригрозил увольнениями, если чиновники сорвут подготовку к зиме 27.06.2023 2761
- Зачем Лукашенко звонил Назарбаеву: комментарий МИД РК 26.06.2023 5643
-
- В Казахстане проведут ревизию всех детских госучреждений 23.07.2023 735
- Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Египта 21.07.2023 1113
- Токаева встретил наследный принц – премьер-министр Саудовской Аравии 19.07.2023 1294
- Расширение экономического взаимодействия обсудили Токаев и Рахмон в Кувейте 19.07.2023 1133
- Токаев отметил важность укрепления связей с Кувейтом 19.07.2023 1323
- Токаев выразил соболезнования президенту Республики Корея 16.07.2023 1640
- Минздрав РК обновил состав аптечки для оказания первой помощи 16.07.2023 1733
- Токаев провёл телефонный разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов 13.07.2023 1751
- Обнаружены недочёты в работе Минэнерго, KEGOC и "КазМунайГаза" - Токаеву доложили о причинах аварий на МАЭК 13.07.2023 1992
- Токаев выразил соболезнования родным Сеильды Байшакова 12.07.2023 2193
- Токаев подписал поправки в закон о прокуратуре 12.07.2023 1898
- Токаев подписал закон об онлайн-рекламе 10.07.2023 2212
- Назначен глава Комитета среднего образования 05.07.2023 2430
- Токаев подписал подписал закон "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности" 05.07.2023 2465
- "Астана входит в число самых быстрорастущих столиц мира" - президент 05.07.2023 2538
- "Решение о переносе столицы далось непросто" - Токаев высказался о роли Назарбаева в истории Астаны 05.07.2023 2521
- В честь Дня столицы в Астане проходит форум городов-побратимов 05.07.2023 2649
- Президент подписал Закон "О профессиональных квалификациях" 04.07.2023 2731
- Токаев примет участие в форуме городов-побратимов Астаны 04.07.2023 2832
- Япония входит в десятку крупнейших инвесторов казахстанской экономики - Токаев 04.07.2023 2425
- Коран Кенесары хана передали Духовному управлению мусульман Казахстана 04.07.2023 2883
- "За 20 лет страны ШОС не реализовали ни одного крупного экономического проекта" - Токаев 04.07.2023 3065
- Токаев поздравил Байдена с Днём независимости США 04.07.2023 2426
- Токаев поручил ужесточить ответственность за безопасность детей 03.07.2023 2725
- Восемь работ претендуют на премию Республики Казахстан в области науки 03.07.2023 2923
- Токаев примет участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС 03.07.2023 2688
- Токаев обсудил с Юрием Пя меры по повышению качества оказания медпомощи в Казахстане 03.07.2023 2591
- "Избавиться от волокиты и судейских ошибок" - о чём сообщил Токаеву глава ВС 03.07.2023 2819
- Президент наградил военнослужащих, тушивших пожар в области Абай 02.07.2023 2438
- Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днём домбры 02.07.2023 3171
- Токаев принял Майру Мухамедкызы 30.06.2023 2709
- "Мы ежегодно теряем целые населённые пункты" - Токаев о смертельных ДТП 30.06.2023 2771
- Президент поручил пресекать неподчинение сотрудникам полиции - люди должны уважать их 30.06.2023 3748
- Токаев назначил нового замглаву Минобороны 29.06.2023 3015
- Токаев и Эрдоган обменялись поздравлениями по случаю Курбан Айта 28.06.2023 2875
- Верховный муфтий обратился к казахстанцам 28.06.2023 2917
- Курбан Айт способствует единению людей — Смаилов 28.06.2023 2770
- Токаев посетил мечеть Хазрет Султан 28.06.2023 2669
- Президент обратился к казахстанским журналистам 28.06.2023 2522
- Токаев поздравил казахстанцев с Курбан Айтом 28.06.2023 2837
- Токаев вручил журналистам премии и гранты в честь их профессионального праздника 27.06.2023 3345
- О темпах производства и резервах ГСМ доложили Токаеву 26.06.2023 2973
- Токаев принял председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана 26.06.2023 2924
- Вице-министра просвещения уволили с должности 26.06.2023 5038
- Токаев провёл внеочередное заседание Совета Безопасности 25.06.2023 3088
- Токаев проведёт внеплановое заседание Совета Безопасности 24.06.2023 3944
- Токаев поговорил по телефону с Путиным 24.06.2023 4807
- Казахстан и Азербайджан подписали несколько меморандумов 24.06.2023 3327
- Об установке системы раннего обнаружения лесных пожаров доложили Токаеву 23.06.2023 3669
- Некоторые высказываются будто у казахов не было государственности. Это искажение нашей истории - Токаев 22.06.2023 40677
- Токаев провёл заседание Высшего совета по реформам 22.06.2023 3067
- Токаев примет участие в Форуме волонтеров в Астане 21.06.2023 4367
- Мы ценим немецкий подход к бизнесу - Токаев 20.06.2023 3683
- Касым-Жомарт Токаев рассказал о своей мечте 20.06.2023 3485
- Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины 20.06.2023 4383
- Токаев встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером 20.06.2023 3810
- Токаев принял председателя сената олий мажлиса Узбекистана 19.06.2023 3822
- Федеральный президент Германии посетит Казахстан по приглашению Токаева 18.06.2023 4292
- Смаилов обратился к казахстанским медикам 18.06.2023 4371
- Токаев поздравил медицинских работников 18.06.2023 4696
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 5313
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 6367
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 4973
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 17.06.2023 4542
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 17.06.2023 4567
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 17.06.2023 4334
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 17.06.2023 5490
- Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области 16.06.2023 6410
- Даниал Ахметов освобождён от должности акима ВКО 16.06.2023 5703
- Аким Астаны отчитался перед Токаевым о водоснабжении и отоплении 15.06.2023 4806
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 14.06.2023 4280
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 14.06.2023 5266
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 14.06.2023 4164
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 4575
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 4622
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 5077
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 11.06.2023 5141
- Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 4450
- Токаев побеседовал со спасателями и волонтёрами 11.06.2023 5364
- Президент объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву 11.06.2023 5314