В горах ВКО тушат пожар

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В ВКО тушат пожар в Быковском лесничестве на территории Зыряновского лесного хозяйства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

Горит трава и кустарники. Тушение пожара осложнено труднодоступной горной местностью. Предварительная площадь пожара - 167 гектаров. Угрозы населённым пунктам нет, заверили в ДЧС.

"Для визуального обследования задействован самолет АН-2 "Казавиалесоохраны". Всего в ликвидации задействовано 344 человека и 25 единиц техники. На тушение задействован вертолет АП ВКО МИ-8 с водосливным устройством. На данный момент произведено три сброса воды объёмом девять тонн", - сообщили в ДЧС.