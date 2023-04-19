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В горах Алматы выставили блокпосты
Из-за высокой степени лавинной опасности в горах Алматы выставлены блокпосты. Они ограничивают доступ в зону лавинного риска, передаёт BaigeNews.kz на пресс-службу ДЧС Алматы.
Так, блокпосты установлены выше плотины Аюсай на автодороге "города Алматы — Космостанция", второй — в районе лавиносбора Эдельвейс на автодороге "ГЛК Шымбулак — ледник Туюксу".
Сообщается, что с начала лавиноопасного периода на заранее закрытых участках дорог и в труднодоступных местах произошло более 110 случаев самопроизвольных сходов лавин, общим объёмом более 490 тысяч кубометров. Спасатели произвели более 20 профилактических спусков снежных лавин, общим объёмом 50 тысяч кубометров снежной массы.
"Из- за принятых мер по ограничению доступа населения с выставлением блокпостов из числа сотрудников "Казселезащиты" департамента полиции и департамента по ЧС города Алматы жертв и пострадавших нет. Большинство лавин сошли в труднопроходимых местах, остановились на склонах гор, ущерба нет. ДЧС и Казселезащита настоятельно рекомендуют алматинцам, туристам и гостям мегаполиса воздержаться от походов в горы в ближайшие дни в связи с прогнозом РГП "Казгидромет" о выпадении осадков! Рекомендуем так же обходить заснеженные склоны гор, отвесные скалы и оползнеопасные участки", — обратились в ДЧС к жителям и гостям Алматы.
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