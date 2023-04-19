В горах Алматы выставили блокпосты

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Из-за высокой степени лавинной опасности в горах Алматы выставлены блокпосты. Они ограничивают доступ в зону лавинного риска, передаёт BaigeNews.kz на пресс-службу ДЧС Алматы.

Так, блокпосты установлены выше плотины Аюсай на автодороге "города Алматы — Космостанция", второй — в районе лавиносбора Эдельвейс на автодороге "ГЛК Шымбулак — ледник Туюксу".

Сообщается, что с начала лавиноопасного периода на заранее закрытых участках дорог и в труднодоступных местах произошло более 110 случаев самопроизвольных сходов лавин, общим объёмом более 490 тысяч кубометров. Спасатели произвели более 20 профилактических спусков снежных лавин, общим объёмом 50 тысяч кубометров снежной массы.