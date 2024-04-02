В горах Алматы выставили блокпосты из-за угрозы схода лавин

ДЧС Алматы предупредил жителей и гостей города об угрозах схода снежных лавин в горах, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Предупреждение сделано на основании штормового предупреждения от Казгидромет о лавинной опасности от 1 апреля.

В частности, со 2-го по 5-е апреля из-за неустойчивого состояния и большой высоты снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин.

"Выставлены блокпосты по ограничению доступа населения и автотранспорта в зону лавинного риска: выше плотины "Аюсай" на автодороге "Алматы -Космостанция", второй — в районе лавиносбора "Эдельвейс" на автодороге "ГК Шымбулак — ледник Туюксу", — отмечается в сообщении ДЧС Алматы.

По информации ДЧС, 136 случаев самопроизвольного схода лавин произошло с начала лавиноопасного периода. Их зафиксировали на заранее закрытых участках дорог и в труднодоступных местах. Общий объем снежных лавин составил более 740 тысяч кубометров.

В ДЧС рассказали о проведении профилактических спусков снежных лавин, во время которых взрывным методом сброшено 9 200 кубометров снега. Приняты меры по ограничению доступа населения с выставлением блокпостов из числа сотрудников Казселезащиты, Департамента полиции и Департамента по ЧС города Алматы.

"Большинство лавин сошло в труднопроходимых местах, часть остановилась на склонах гор. ДЧС и Казселезащита настоятельно рекомендуют алматинцам, туристам и гостям мегаполиса воздержаться от походов в горы в ближайшие дни", — предупредили в ДЧС Алматы.

23 марта на горнолыжный курорт Pioneer в Алматы сошла лавина. За два дня до ЧП здесь приостановили программу реабилитации для детей и заблаговременно эвакуировали персонал.