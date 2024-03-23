Лавина обрушилась на курорт Алматы, где проходят реабилитацию дети с аутизмом
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На горнолыжный курорт Pioneer в Алматы сошла лавина со стороны пика Букреева. Программу реабилитации приостановили и персонал эвакуировали заблаговременно за два дня до ЧП, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщил владелец базы Мурат Каратай, пострадавших нет.
"Около 8:30 утра произошёл сход лавины со стороны пика Букреева. Никто не пострадал. Объём снега ввиду обильных осадков значительный. Руководство "Пионера" приняло профилактические меры и за два дня до схода лавин остановило работу курорта. Заблаговременно был закрыт гостиничный комплекс, а также распущен по домам персонал. Кроме того, приостановлена программа реабилитации детей с растройством аутистического спектра "Адаптивное катание". Ущерб, причинённый курорту, сейчас уточняется", – сообщил Мурат Каратай.
Он также отметил, что из-за значительного объёма восстановительных работ компании требуется помощь со стороны профильных подразделений госорганов.
На данный момент дорога к "Пионеру" завалена. Доступ к гостиничному комплексу перекрыт.
"22 марта утром в связи с оттепелью и выпадением значительных осадков самопроизвольно сошла снежная лавина в бассейне реки Котырбулак. Снежная масса дошла до хозпостройки горнолыжного курорта "Пионер". Жертв и пострадавших нет. Специалисты проинформировали: "Обмер и подсчет объема снежной массы возможен при установлении безопасных погодных условий", – сообщили в МЧС РК.
Отметим, что по госпрограмме "Адаптивное катание", финансируемой акиматом, здесь ежегодно проходят реабилитацию на горных лыжах сотни маленьких алматинцев с особенными потребностями. Кроме того, в "Пионер" съезжаются семьи, воспитывающие детей с аутизмом со всех регионов страны, а также из-за рубежа.
Фото: горнолыжный курорт Pioneer
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