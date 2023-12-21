Патенты на кумыс в Германии: Минюст РК сделал заявление

Официальный представитель - пресс-секретарь Министерства юстиции РК Талгат Уали опроверг информацию о патентах национального напитка кумыса в Германии, передаёт BaigeNews.kz.

"В различных СМИ некоторые сетуют на то, что кумыс запатентован в Германии. В связи с этим хотелось бы отметить, что в Германии никто не получал патент на кумыс или же на кобылье молоко. Да, действительно, в Германии имеются патенты, но не на сам кумыс, а на способы его изготовления. Например, из сухого порошка, из капсулы или брекитированной формы", - пояснил Уали.

Он отметил, что в Казахстане национальным заявителям выданы патенты на таблетированный кумыс, а также на сухое кобылье молоко, то есть на способы изготовления, а не на сам кумыс.

По словам Уали, заявки могут быть поданы на подобные способы изготовления казы, коже, курт и т.д.

"Например, имеются патенты на способы получения закваски для изготовления кумыса. У нас запатентованы различные устройства для получения кумыса. Если раньше изготавливали кумыс вручную, взбивая его, то сейчас изобретены различные удобные устройства для получения кумыса", - добавил он.

Национальные заявители также патентуют новейшие технологии касательно традиционных продуктов, в их числе шубат, курт, казы, бешбармачное тесто и т.д.