В Генпрокуратуре РК назначили нового руководителя аппарата

Приказом Генерального Прокурора Казахстан на должность Руководителя Аппарата Генерального Прокурора назначен Алмаз Мухаметжанов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Алмаз Мухаметжанов родился в 1972 году. Трудовую деятельность начал в 1994 году, работал помощником прокурора Советского района города Караганда, следователем прокуратуры, прокурором отдела по надзору законностью в социально-экономической сфере прокуратуры Карагандинской области.

С 1998 года работал в Генеральной прокуратуре, занимал должности начальника ЦПСИ по городу Астана, заместителя председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, заместителя начальника Управления международных отношений Генеральной прокуратуры, начальника отдела организационно – контрольной работы Аппарата Генерального Прокурора.

С апреля 2009 года по февраль 2012 года работал Директором Департамента регистрации НПА Министерства юстиции. С 2012 года по настоящее время занимал должности начальника Управления, а затем Департамента координации нормотворческой деятельности Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

Награжден медалью "Ерен еңбегі үшін" и орденом "Құрмет", почетный работник органов прокуратуры.