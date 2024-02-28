  • 28 Февраля, 14:17
  • BAIGENEWS

В Генпрокуратуре прокомментировали дело Самата Абиша

Сегодня, 13:49
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
gov.kz Сегодня, 13:49
Сегодня, 13:49
104
Фото: gov.kz

Заместитель Генерального прокурора Асет Чиндалиев прокомментировал дело экс-заместителя председателя КНБ Самата Абиша, передаёт BaigeNews.kz. 

"Я знаю, что дело в суде. Он в Казахстане. Когда он был под следствием, у него был статус "под подпиской о невыезде". Дальше не могу сказать, потому что к этому делу допуска не имею", -  сказал Асет Чиндалиев в кулуарах Мажилиса.

По его словам, у Абиша в рамках расследуемого дела статус подсудимого.

Напомним, ранее стало известно, что специальные прокуроры Генпрокуратуры проводят досудебное расследование в отношении бывшего первого заместителя председателя КНБ Самата Абиша по факту превышения власти и должностных полномочий во время "январских событий".

Самое читаемое

Наверх