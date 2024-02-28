В Генпрокуратуре прокомментировали дело Самата Абиша
Сегодня, 13:49
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Сегодня, 13:49Сегодня, 13:49
104Фото: gov.kz
Заместитель Генерального прокурора Асет Чиндалиев прокомментировал дело экс-заместителя председателя КНБ Самата Абиша, передаёт BaigeNews.kz.
"Я знаю, что дело в суде. Он в Казахстане. Когда он был под следствием, у него был статус "под подпиской о невыезде". Дальше не могу сказать, потому что к этому делу допуска не имею", - сказал Асет Чиндалиев в кулуарах Мажилиса.
По его словам, у Абиша в рамках расследуемого дела статус подсудимого.
Напомним, ранее стало известно, что специальные прокуроры Генпрокуратуры проводят досудебное расследование в отношении бывшего первого заместителя председателя КНБ Самата Абиша по факту превышения власти и должностных полномочий во время "январских событий".
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