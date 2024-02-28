В Генпрокуратуре прокомментировали дело Самата Абиша

Заместитель Генерального прокурора Асет Чиндалиев прокомментировал дело экс-заместителя председателя КНБ Самата Абиша, передаёт BaigeNews.kz.

"Я знаю, что дело в суде. Он в Казахстане. Когда он был под следствием, у него был статус "под подпиской о невыезде". Дальше не могу сказать, потому что к этому делу допуска не имею", - сказал Асет Чиндалиев в кулуарах Мажилиса.