В этом году в Астане планируют завершить более 30 ЖК-долгостроев

Фото: instagram.com/jenis_qasymbek

Аким столицы Женис Касымбек продолжает рабочие объезды долгостроев Астаны. Об этом он написал на своей странице в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.

"Встретился с дольщиками ЖК "Коргалжынский квартал", "Мирный дом", "Араби 2 – Гранитный 2", "Зере-2", "Арыстан", "Future Home", "Садовые кварталы", "Территория комфорта-1 2 оч". Совместно с дольщиками контролируем ход строительства. Ситуация на долгостроях разная. Если где-то были каркасы домов, то где-то только на уровне котлована. К примеру, строительство ЖК "Арыстан" началось 11 лет назад. На момент передачи объект был готов только на 20-30 процентов. ЖК "Садовые кварталы" был признан проблемным восемь лет назад, на момент передачи был на уровне фундамента. Тысячи семей-дольщиков ожидают завершения строительства домов", — написал Женис Касымбек.

Он отметил, что по поручению главы государства в столице проходит масштабная системная работа по завершению долгостроев. По каждому дому есть пошаговый план мероприятий.

По словам акима, в этом году планируют завершить более 30 ЖК-долгостроев. Это порядка четырёх тысяч семей-дольщиков. Часть из этих домов уже завершили.

"На встречах дольщики также поднимают вопросы по благоустройству, строительствуинженерных сетей и др. Со своей стороны мы оказываем максимальную помощь подрядчикам. Не позволим им кормить дольщиков пустыми обещаниями. Наша задача — завершить долгострои и выдать ключи дольщикам", — написал аким столицы.

Помимо этого аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram затронул вопросы, касающиеся микрорайона Жагалау, сообщает официальный сайт столичного акимата.

"Встретился с жителями микрорайона Жагалау. Это один из бурноразвивающихся микрорайонов города (новый район Нура). Здесь необходимо выполнить большой объем работы: как по строительству инженерных сетей и соцобъектов, так и по благоустройству. Работы будем проводить поэтапно. К примеру, жители поднимали вопросы по ремонту ЖК, в частности по фасадам, строительству социальных объектов, инженерных сетей, дорог, дворов и общественных пространств, озеленению, освещению, запуску дополнительных маршрутов и другое. Учитывая, что это бурноразвивающийся микрорайон, не все сети переданы на баланс города, не везде есть освещение. Ряд сетей примем на баланс уже этим летом", - написал аким.

Также аким города сообщил о том, что в течение 2-3 лет в планах построить девять крупногабаритных школ, три из которых будут возведены в микрорайоне Жагалау.