В Экибастузе бастуют работники "БАС Карьера"

В соцсетях появилось видеообращение рабочих ТОО "Бас карьер", которые заявили, что их не устраивают условия труда и зарплата, передаёт BaigeNews.kz.

"У нас условий для работы нет в "Бас карьере". Бастуем. Хотят нас всех, 120 человек, уволить по статье за то, что мы сюда пришли, остановили работу", — цитирует участников забастовки паблик Tipavlo.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Типичный Павлодар (@tipavlo.dar)

Ситуацию прокомментировали в ТОО "Бас карьер", пояснив, что компания работает на рынке грузового автомобильного транспорта с июля 2020 года, а люди на видео — водители грузовых машин, экскаваторов, погрузчиков и другой спецтехники. Средняя зарплата этих специалистов, по словам работодателя, составляет 400-450 тысяч тенге.

"Распространяемая видеоинформация на различных пабликах и сообществах в социальных сетях о том, что ТОО "БАС Карьер" не выплачивает своевременно заработные платы, не создает условия труда для работников товарищества не соответствует действительности, — заявили в компании.

По информации пресс-службы предприятия, основной объём транспортных услуг оказывает организациям-недропользователям, в число которых входит ТОО "Ангренсор Энерго".

"В апреле 2023 года была проведена плодотворная работа, направленная на совершенствование системы оплаты труда производственного персонала. Основным показателем данной работы является повышение заработной платы на 20%. На сегодняшний день средние заработные платы производственного персонала составляют от 400 до 450 тысяч тенге. По состоянию на 27 августа 2023 года компания не имеет задолженности перед работниками по выплате заработной платы. Заработные платы выплачиваются своевременно и в полном объёме", — отметили в пресс-службе.

Однако в "Бас карьере" пообещали выдать премии своим работникам.