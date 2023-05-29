В ЕАЭС надо заниматься вопросами экономической интеграции, потом всё остальное - Токаев

Президент во время встречи с сельхозпроизводителями области прокомментировал приоритеты деятельности ЕАЭС в контексте итогов недавнего саммита организации в Москве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Северо-Казахстанская область занимает стратегическое положение на границе с Российской Федерацией – это наш естественный партнер. Мы постоянно ведем переговоры и в рамках ЕАЭС, и на двустороннем уровне в плане обеспечения беспрепятственной торговли и обмена товарами. Недавно в Москве состоялось заседание Высшего совета ЕАЭС. Мы говорили о том, что, прежде всего, нужно заниматься вопросами экономического взаимодействия, интеграции, сотрудничества. Торговля должна носить беспрепятственный характер. Мы должны всеми усилиями создавать единый товарный рынок. Казахстанские грузоперевозчики должны иметь доступ к внутренним железнодорожным тарифам на российской территории с тем, чтобы беспрепятственно и с выгодой для себя перевозить товары как на российский рынок, так и на рынки третьих государств. Еще раз повторяю: в ЕАЭС надо, прежде всего, заниматься вопросами экономической интеграции, потом всё остальное.

Вопросы идеологии, образования, здравоохранения, спорта, культуры, безусловно, требуют к себе внимания. Но есть и другие платформы, где мы успешно сотрудничаем со всеми соответствующими странами. Поэтому надеемся, что ЕАЭС, прежде всего, выполнит свое предназначение, которое было зафиксировано в Договоре 2015 года", - сказал он.