В двух районах Атырауской области практически завершены берегоукрепительные работы
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В Махамбетском районе Атырауской области существующие 54 км дамб укреплены, в Индере возведено 21,5 км дамб, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оперативный штаб региона по ЧС.
В Махамбетском районе круглосуточно проводятся противопаводковые мероприятия. По информации акимата Махамбетского района, общая протяженность водозащитных дамб населенных пунктов на территории района составляет 80 километров.
В настоящее время из общего количества требуещих укрепления дамб — 64 км, укреплены 54 км. Укрепление остальной части продолжается.
Кроме того, в Махамбетском районе также запланировано строительство новой дамбы протяженностью 19,3 км, в настоящее время уже завершено 15,2 километра.
В берегоукрепительных работах по Махамбетскому району задействовано 250 сотрудников учреждений, 3500 волонтеров, 331 военнослужащих и 226 единиц техники.
Противопаводковые мероприятия продолжаются круглосуточно и в Индерском районе. По состоянию на 14 апреля с целью укрепления берега были построены дамбы протяженностью 21,5 км.
В берегоукрепительных работах задействовано 84 единицы техники, трудятся 480 работников учреждений и сельских граждан и 350 военнослужащих.
Стоит отметить, что по Индерскому району в опасную зону входят населенные пункты Жарсуат и Курылыс. На этой территории расположено 10 500 метров защитных дамб.
Также поднимаются дамбы поселков Индербор, Елтай, Есбол, Көктоғай, Бөдене, Өрлік и Ынтымақ, где есть вероятность затопления.
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