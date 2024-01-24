В двух областях Казахстана закрыли дороги из-за непогоды

Ограничение движения для всех видов автотранспорта в связи с ухудшением погодных условий введено в 2 областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

По состоянию на 11.00 ч. 24 января 2024 года, в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на 2 участках автодорог республиканского значения в 2 областях.

Область Жетысу – 1 участок

1. "Ушарал-Достык" км. 84-184, уч. ст.Коктума-ст.Достык – 100 км.

Западно-Казахстанская область – 1 участок

1. "Чапаево-Жалпактал-Казталовка" км. 0-213 уч. п.Чапаево-п.Казталовка – 213 км.

На текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 648 единиц техники и 1381 человек.