В два раза увеличилось количество рыбных хозяйств в Казахстане за три года

В сравнении с 2020 годом, количество рыбоводных хозяйств увеличилось более чем в 2 раза и достигло 383. Выращивание рыбы увеличилось с 9 тысяч тонн до 19 тысяч тонн. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По словам Ерлана Нысанбаева, последние годы наблюдается устойчивый рост частных инвестиций в рыбное хозяйство. Так, если в 2021 году было инвестировано 6,1 миллиардов тенге, то за 9 месяцев 2023 года инвестировано более 13 миллиардов тенге.

"Важнейший фактор успешного развития отрасли – это поддержка бизнеса на начальном этапе в виде субсидирования и налоговых льгот. На сегодня предусмотрено субсидирование ряда направлений рыбоводства. Это инвестиционные субсидии на капитальные вложения, приобретение техники и оборудования, а также возмещение затрат на основные компоненты для выращивания рыбы, а именно приобретение кормов, мальков и лекарственных препаратов", - сказал министр.

Так, в 2023 году на субсидирование предусмотрено 4,1 миллиардов тенге, что в 4 раза больше, чем годом ранее. В рамках отраслевой Программы ежегодно объемы средств, выделяемых из бюджета на субсидирования, будут увеличиваться.

Нысанбаев отметил, что создаются благоприятные условия для бизнеса. В частности, расширяются меры господдержки в виде субсидирования производственных и инвестиционных затрат, упрощается перевод промысловых водоемов в статус рыбоводных, снимаются ограничения по размещению рыбоводных хозяйств в водоохранной полосе, предоставляется возможность строительства рыбоводных прудов без ПСД и прохождения госэкспертизы, только на основании эскизных проектов.