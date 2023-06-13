В два раза больше маркированной обуви начали продавать в Казахстане с 1 апреля

Фото: pixabay.com/Pexels

После введения обязательной маркировки обуви с 1 апреля 2023 года в Казахстане вдвое увеличился объём маркированной обуви. За это время он вырос с шести до 15 миллионов единиц ежемесячно, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Отметим, что с этого периода запрещено продавать обувь, не зарегистрированную в информационной системе маркировки и прослеживаемости товаров (ИС МПТ).

Ключевой особенностью цифровой маркировки и прослеживаемости является способность сделать максимально прозрачной цепочку поставки и реализации товаров, тем самым пресекая теневой ввоз и оборот обувных товаров в стране. По официальным данным, статистика теневой экономики в этой отрасли составляет 48 процентов, то есть каждая вторая пара обуви ввозится в страну нелегально.

Наибольшую заинтересованность в соблюдении правил маркировки и прослеживаемости обувных товаров выражают отечественные производители. По словам предпринимателей, система не даёт возможности ввести в страну товар нелегально и помогает выявить импортёров, с которыми невозможно конкурировать из-за заниженных цен в связи с теневыми оборотами.

"Все необходимые процессы маркировки на производствах выстроены, тут ничего сложного нет и проблем с вводом маркировки не возникало. Мы были готовы к запрету продажи немаркированной обуви, так как понимаем, что маркировка нужна, и мы поддерживаем прозрачность и здоровую конкуренцию на рынке", - рассказала председатель правления Союза юридических лиц и индивидуальных предпринимателей "Национальное объединение предприятий лёгкой промышленности" QazTextileIndustry Гулмира Уахитова.

По данным предпринимателей, в том числе импортеров, затраты на маркировку составили в среднем 350 тенге или около одног опроцента на одну пару обуви.