В Дубае откроется казахстанский торговый дом
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Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев сообщил, что в Дубае на площадке казахстанской национальной компании QazExpoCongress появится торговый дом "Казахстан", передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"В рамках проведения дубайской ЭКСПО-выставки построен казахстанский национальный павильон. Это отдельное здание. Дополнительных расходов на строительство мы не закладываем и не предусматриваем. Наоборот, даём возможность эффективно использовать это здание", - сказал Шаккалиев на брифинге по итогам расширенного заседания коллегии.
Министр отметил, что организована торговая миссия, в рамках которой казахстанские производители отправятся в Дубай.
"Если не ошибусь, более 40 производителей уже заявлено. Мы продолжим работу по формированию окончательного перечня", - уточнил глава ведомства.
Подробнее он рассказал о наполнении торгового центра.
"В этом помещении на первом этаже будет шоу-рум наших товаров, на втором этаже мы планируем сформировать постоянно действующий коворкинг-центр, где будут представлены наши казахстанские услуги. В этом и отличие – мы впервые не только товары представляем, но и услуги показываем. Пока у нас три пула таких услугодателей – это ИТ, медицинские и инжиниринговые услуги", - проинформировал Шаккалиев.
Напомним, Казахстан на павильон ЭКСПО в Дубае выделил почти полмиллиарда тенге.
Павильон Казахстана на выставке занял второе место среди 192 стран в основной номинации "Раскрытие темы". Также в копилке нашей страны первое место за "Лучшую презентацию" и третье - в номинации "Лучший павильон" по версии международного журнала Exhibition Magazine.
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