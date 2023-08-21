В ДТП с автобусом в Бразилии погибли болельщики известного футбольного клуба

Восемь человек погибли в ДТП с автобусом на юго-востоке Бразилии, пассажирами которого были болельщики футбольного клуба "Коринтианс", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.

Фанаты возвращались после выездной игры их команды с клубом "Крузейро". Автобус перевернулся. Как рассказали пассажиры автобуса, незадолго до аварии водитель прокричал, что у автобуса отказали тормоза.

Всего в машине находились 43 человека.