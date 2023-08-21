В ДТП с автобусом в Бразилии погибли болельщики известного футбольного клуба
Сегодня, 00:22
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Сегодня, 00:22Сегодня, 00:22
121Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
Восемь человек погибли в ДТП с автобусом на юго-востоке Бразилии, пассажирами которого были болельщики футбольного клуба "Коринтианс", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.
Фанаты возвращались после выездной игры их команды с клубом "Крузейро". Автобус перевернулся. Как рассказали пассажиры автобуса, незадолго до аварии водитель прокричал, что у автобуса отказали тормоза.
Всего в машине находились 43 человека.
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