  • 21 Августа, 00:54
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В ДТП с автобусом в Бразилии погибли болельщики известного футбольного клуба

Сегодня, 00:22
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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 00:22
Сегодня, 00:22
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Восемь человек погибли в ДТП с автобусом на юго-востоке Бразилии, пассажирами которого были болельщики футбольного клуба "Коринтианс", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.

Фанаты возвращались после выездной игры их команды с клубом "Крузейро". Автобус перевернулся. Как рассказали пассажиры автобуса, незадолго до аварии водитель прокричал, что у автобуса отказали тормоза.

Всего в машине находились 43 человека.

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