В ДТП на трассе Караганда — Сарань погиб мужчина

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Смертельное ДТП произошло на трассе Караганда — Сарань, в двух километрах от посёлка Актас, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Авария произошла 15 апреля в 17:30. В результате столкновения автомобилей ВАЗ-2115 и Huyndai Elantra, погиб пассажир ВАЗа. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы. Обстоятельства выясняются.