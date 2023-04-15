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t.me/POLICE_of_KZ Сегодня, 19:38
90
Сегодня, 19:38
90
Фото: t.me/POLICE_of_KZ

В ДТП на трассе Караганда — Сарань погиб мужчина

Смертельное ДТП произошло на трассе Караганда — Сарань, в двух километрах от посёлка Актас, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Авария произошла 15 апреля в 17:30. В результате столкновения автомобилей ВАЗ-2115 и Huyndai Elantra, погиб пассажир ВАЗа. От полученных травм он скончался на месте происшествия. 

Факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы. Обстоятельства выясняются.

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Сегодня, 19:38
90
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